В Башкирии отмечают День национального костюма народов республики

Сегодня в Башкортостане отмечается День национального костюма народов республики. Он празднуется по инициативе Радия Хабирова ежегодно во вторую пятницу сентября. На этот раз он приходится на 13 число. В республике проживают представители более 150 народов, причем живут они дружно, в мире и согласии на протяжении многих веков. Сегодня организованы мероприятия: на площади госфилармонии пройдет хоровод, в котором примут участие представители разных народов.