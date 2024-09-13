Жители северо-запада Башкирии передали гумгруз бойцам СВО

Жители северо-западной части республики передали бойцам мотострелкового полка «Башкортостан» гуманитарный груз. Воины из нашего региона получат строительные материалы, резиновые ткани для укрытия блиндажей, печки, которые произведены на местных предприятиях, медикаменты и многое другое. За всем этим приехал военнослужащий полка. Он привезет все необходимое для своих боевых товарищей.

Это гордо, приятно, тепло – знать, что нас поддерживают простые люди, мирное население. Да, это для нас крайне необходимо чувствовать. Также это повышает моральный дух, физический дух, мы не падаем духом, и победа будет за нами.

позывной «Гризли»

С начала СВО сбором гуманитарной помощи на северо-западе Башкортостана активно занимаются ветераны пограничных войск из Нефтекамска, участники боевых действий и те, кто когда-то защищал рубежи нашей страны. Они формируют гумконвои и лично возят на передовую нашим бойцам все самое необходимое. Это автомобили, окопные свечи, лопаты, маскировочные сети, автозапчасти, мотоциклы, обмундирование, генераторы и многое другое.

В основном мы помогаем нашим бойцам из республики, и мобилизованным ребятам, и полку «Башкортостан», батальону Доставалова, батальону Шаймуратова частично передаем и попутно всем нашим жителям, которые служат в других частях. Почему этим занимаюсь, потому что друзья и товарищи многие – все там. Бьются за нас, за Родину нашу. Неравнодушным нельзя оставаться нам в стороне.

Айдар Гилязов, представитель ассоциации группы ветеранов пограничных войск г. Нефтекамска, предприниматель
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