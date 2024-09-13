Жители северо-запада Башкирии передали гумгруз бойцам СВО

В основном мы помогаем нашим бойцам из республики, и мобилизованным ребятам, и полку «Башкортостан», батальону Доставалова, батальону Шаймуратова частично передаем и попутно всем нашим жителям, которые служат в других частях. Почему этим занимаюсь, потому что друзья и товарищи многие – все там. Бьются за нас, за Родину нашу. Неравнодушным нельзя оставаться нам в стороне.

Айдар Гилязов, представитель ассоциации группы ветеранов пограничных войск г. Нефтекамска, предприниматель