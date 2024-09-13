Жители северо-запада Башкирии передали гумгруз бойцам СВО

Жители северо-западной части республики передали бойцам мотострелкового полка «Башкортостан» гуманитарный груз. Воины из нашего региона получат строительные материалы, резиновые ткани для укрытия блиндажей, печки, которые произведены на местных предприятиях, медикаменты и многое другое. За всем этим приехал военнослужащий полка. Он привезет все необходимое для своих боевых товарищей.
С начала СВО сбором гуманитарной помощи на северо-западе Башкортостана активно занимаются ветераны пограничных войск из Нефтекамска, участники боевых действий и те, кто когда-то защищал рубежи нашей страны. Они формируют гумконвои и лично возят на передовую нашим бойцам все самое необходимое. Это автомобили, окопные свечи, лопаты, маскировочные сети, автозапчасти, мотоциклы, обмундирование, генераторы и многое другое.