Инаугурация Главы Башкортостана Радия Хабирова: как это было

Радий Хабиров вступил в должность Главы Республики Башкортостан. 12 сентября прошла торжественная церемония инаугурации вновь избранного руководителя региона. В здании Госсобрания, где прошло мероприятие, Радий Хабиров подвел краткие итоги предыдущего срока и обозначил, что еще предстоит сделать.

Прежде чем официально занять должность главы, держа правую руку на тексте Конституции, Радий Хабиров принес присягу. Руководитель республики поклялся верно служить многонациональному народу и защищать государственность региона. Присяга была произнесена на двух языках – башкирском и русском. Под текстом Конституции Радий Хабиров ставит подпись и получает в руки вновь удостоверение Главы Башкортостана.

На выборах Главы Башкортостана Радий Хабиров одержал уверенную победу – чуть более 80 процентов жителей отдали свой голос за него. Церемония вступления в должность проходит торжественно и строго по регламенту. Сегодня в зале не только депутаты. В креслах – участники спецоперации, родители погибших солдат, школьники, набравшие 100 баллов по ЕГЭ. В будущую пятилетку каждый смотрит с надеждой – бразды правления республикой Радию Хабирову они доверяют уже во второй раз.

Вступая в должность, Радий Хабиров еще раз благодарит за доверие жителей, свою команду и всех, кто работает на благо региона. Сказал спасибо руководитель республики и за то, что вместе смогли ответить на вызовы прошлой пятилетки. Их было немало: коронавирус, специальная военная операция, экономические санкции – каждая из ситуаций проверила на прочность все сферы жизни.

Важно, что все эти непростые годы мы продолжали идти вперёд. Укрепили позиции Башкортостана в числе регионов-лидеров. Обеспечили рост промышленного производства, внутреннего регионального продукта, наполнение бюджета. Открыли много новых производств с современными рабочими местами. Создали промышленные кластеры, индустриальные и технопарки, особую экономическую зону «Алга» – одну из лучших в стране. Усилили работу на международном направлении, выстроили технологическую кооперацию с партнёрами из дружественных стран. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

За эти годы не останавливались стройки, объемы вводимого жилья достигли рекордных показателей. Проблема обманутых дольщиков, «фонящая» несколько лет, решена окончательно. Города и сёла преображаются, парки и общественные пространства приобретают новый вид. С программами улучшения зашли во дворы МКД, дошли преображения до дверей жильцов, изменив еще и образ внутри подъездов.

Задачи на будущие пять лет перед властью республики не меняются: повышение качества жизни людей, развитие экономики и социальной сферы, благоустройство городов и сёл, укрепление позиций Башкортостана как одного из ведущих регионов страны.

Первое – довести к 2030 году объём валового регионального продукта до 3,5 трлн рублей, в идеале с учётом высокого потенциала нашей экономики – до 4 трлн рублей. Второе – за последние пять лет индекс промышленного производства вырос на 21 процент. Мы не будем сбавлять темпов и обеспечим ежегодный рост промышленности не менее чем на пять процентов. Третье – довести объём инвестиций до 1,25 трлн рублей. Сейчас этот показатель у нас составляет 620 млрд рублей. Для этого у нас созданы максимально благоприятные условия. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Как основную также Радий Хабиров обозначил задачу достигнуть национальных целей, поставленных Президентом страны. В Башкортостане более 4 миллионов жителей, ответственность за жизнь, здоровье и благополучие которых – на чиновниках.

За пять лет ожидаемая продолжительность жизни в республике выросла до рекордных 73,2 года. Но мы должны жить до 78 лет. Это ключевой для нас показатель. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В республике успешно реализуется проект «Башкирское долголетие». Пенсионеры путешествуют по достопримечательностям региона, несколько групп пожилых побывали в Беларуси и Абхазии. Но продолжительность жизни невозможно увеличить без медицины, и приоритет – сделать ее ближе к населению. Радий Хабиров поручил завершить программу модернизации первичного звена здравоохранения. Навести порядок в поликлиниках. К 2030 году не должно остаться ни одного аварийного фельдшерско-акушерского пункта. За последние годы построили с нуля почти 500 новых ФАПов. Открытие Уфимского хосписа, ковид-госпиталей, хирургического корпуса Республиканского онкодиспансера, Центра детской онкологии и гематологии, Республиканского реабилитационно-образовательного центра «Салют» и многих других учреждений стали важным продолжением большой работы по обеспечению доступности качественной медицинской помощи.

Перед каждой отраслью и перед каждым руководителем поставлены новые задачи – доделать то, что в работе сейчас, и ставить новые амбициозные цели, несмотря на вызовы. Ежегодный объём ввода жилья Радий Хабиров поручил довести до 4 млн кв. м. При поддержке федерального центра заняться строительством инженерной и транспортной инфраструктуры для территорий Забелья и Зауфимья.

Что касается дорожной артерии, то здесь поставлен целый ряд задач – начать строительство железнодорожной ветки Сибай – Подольск – Новорудная, а реконструкцию трассы Р-240 на обходе Стерлитамака с расширением до четырёх полос, наоборот, уже завершить. В продолжение Восточного выезда соединить тоннель через улицу Галле с трассой М-7. Платный скоростной выезд из города на трассу М-5, запущенный в марте, стал крупнейшим инфраструктурным объектом.

Что важно – мы хорошо понимаем, что наших жителей волнует состояние не только стратегических и крупных трасс, но и, в первую очередь, ближайших к ним межмуниципальных и местных дорог – до их села, дома. Не все они находятся в удовлетворительном состоянии, что вызывает справедливые нарекания людей. Для решения этой важной проблемы мы создали фонд «фонящих» дорог. Сейчас в нём около 4,5 млрд рублей. Поручаю обеспечить ежегодное увеличение этого фонда на 1 млрд рублей, чтобы в 2030 году в нём было 9,5 млрд рублей. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

К юбилею нашей столицы мы построили спортивный объект мирового уровня – Дворец борьбы. В ближайшее время завершаем Центр фехтования и комплекс гребного слалома. Все эти объекты станут площадками для Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава», который мы проведём в октябре этого года.

В целом продолжаем создавать условия для занятий спортом. А наши спортсмены, несмотря на трудности, добиваются высоких результатов на крупных всероссийских и международных соревнованиях. Мы сделали существенный рывок в спортивной сфере. Тем не менее будем дальше укреплять базу отрасли – строить легкоатлетический манеж, Центр прогресса бокса и Академию тенниса. Необходимо продолжить строительство ФОКов и бассейнов в тех муниципалитетах, где их ещё нет. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В сфере культуры, отметил глава республики, продолжится работа по строительству новых и ремонту действующих домов культуры как главных центров творчества и общественной жизни на селе. В течение пяти лет предстоит завершить реконструкцию Госцирка, приступить к строительству Дома науки и культуры Башкортостана.

Образование не останется без внимания, что примечательно, внимание уделяется не только его качеству, но и улучшению инфраструктуры, чтоб получать знания детям было комфортно. Руководитель региона поручил завершить программу модернизации школ и принять участие в стартующей в следующем году по поручению Президента страны программе капитального ремонта детских садов, продолжить ремонт и оснащение колледжей. В ближайшие три года должен принять первых студентов Межвузовский студенческий кампус. А уже в этом году откроет двери Геномный центр. Наши стобалльники не просто остались учиться в республике – они строят планы на будущее здесь.

Глава государства определил технологическое лидерство одной из национальных целей развития страны. Республика приступает к реализации своей программы научно-технологического развития – одной из лучших среди пилотных регионов.

Во взаимодействии с бизнесом, вузами и научными организациями мы увеличим долю внутренних затрат на исследования и разработки в валовом региональном продукте до двух процентов. Сейчас этот показатель составляет полпроцента. Запустим не менее пяти собственных линий разработки высокотехнологичных товаров и услуг. Разработаем и передадим в производство не менее 300 новых передовых производственных технологий по таким приоритетным направлениям, как фотоника и микроэлектроника, беспилотные авиационные системы, химия, генетика, медицина, IT-технологии. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Продолжится поддержка науки: молодых ученых обеспечат квадратными метрами, будут создавать мегалаборатории и привлекать к разработкам ведущих специалистов. Задача перед республикой – сохранить лидирующие позиции Евразийского НОЦ в российском рейтинге.

Укрепление экономики, общественно-политической стабильности должно служить решению главной задачи, отметил Радий Хабиров. Приоритет безусловный сейчас перед нашей страной и республикой, – поддержка специальной военной операции.

Мы сохраним все 40 мер региональной поддержки участников СВО и членов их семей. Продолжим совершенствовать работу по медицинской реабилитации, переобучению и трудоустройству ветеранов СВО. Примем программу по увековечиванию памяти наших героев. Мы всегда будем чтить воинов, которые сейчас с оружием в руках защищают Отечество. Мы склоняем головы перед теми, кто геройски сложил голову на полях сражений. И сделаем всё, чтобы память о них навсегда сохранилась в благодарной памяти потомков. Сегодня в этом зале – родители, супруги, дети павших героев. Низкий вам поклон. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

При этом после спецоперации бойцы не будут предоставлены сами себе. В регионе открыт фонд «Защитники Отечества», совместно с ними будут созданы условия для солдат, чтобы они смогли проявить себя в мирной жизни.

Привлекать ветеранов с активной жизненной позицией к управлению муниципалитетами и республикой. Разработанная по поручению Президента программа «Время героев» уже реализуется. Наш земляк, ее участник вникает в госслужбу, наставник у него подходящий – глава республики.

Развитие республики – это результат усилий всех уровней власти, предприятий, бизнеса и общественных объединений. Радий Хабиров выразил уверенность, что слаженная работа продолжится и дальше на благо жителей. Башкортостан будет двигаться по стратегии 3.0 – это комплексный проект развития региона до 2030 года.

Будем и дальше укреплять позиции Башкортостана как одного из ведущих промышленных, научных, образовательных, культурных и спортивных центров нашей страны. Для этого у нас есть всё: природные ресурсы, многоотраслевая экономика, современная инфраструктура, высокие технологии и компетенции. А главное – люди, связывающие свою судьбу с будущим Башкортостана. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Для председателя башкирского парламента Константина Толкачева это пятая проводимая им инаугурация и самая короткая. Как он отметил сам, сейчас не та ситуация, чтобы масштабно проводить церемонию.