Инаугурация Главы Башкортостана Радия Хабирова: как это было

Радий Хабиров вступил в должность Главы Республики Башкортостан. 12 сентября прошла торжественная церемония инаугурации вновь избранного руководителя региона. В здании Госсобрания, где прошло мероприятие, Радий Хабиров подвел краткие итоги предыдущего срока и обозначил, что еще предстоит сделать.
Прежде чем официально занять должность главы, держа правую руку на тексте Конституции, Радий Хабиров принес присягу. Руководитель республики поклялся верно служить многонациональному народу и защищать государственность региона. Присяга была произнесена на двух языках – башкирском и русском. Под текстом Конституции Радий Хабиров ставит подпись и получает в руки вновь удостоверение Главы Башкортостана.
На выборах Главы Башкортостана Радий Хабиров одержал уверенную победу – чуть более 80 процентов жителей отдали свой голос за него. Церемония вступления в должность проходит торжественно и строго по регламенту. Сегодня в зале не только депутаты. В креслах – участники спецоперации, родители погибших солдат, школьники, набравшие 100 баллов по ЕГЭ. В будущую пятилетку каждый смотрит с надеждой – бразды правления республикой Радию Хабирову они доверяют уже во второй раз.
Вступая в должность, Радий Хабиров еще раз благодарит за доверие жителей, свою команду и всех, кто работает на благо региона. Сказал спасибо руководитель республики и за то, что вместе смогли ответить на вызовы прошлой пятилетки. Их было немало: коронавирус, специальная военная операция, экономические санкции – каждая из ситуаций проверила на прочность все сферы жизни.
За эти годы не останавливались стройки, объемы вводимого жилья достигли рекордных показателей. Проблема обманутых дольщиков, «фонящая» несколько лет, решена окончательно. Города и сёла преображаются, парки и общественные пространства приобретают новый вид. С программами улучшения зашли во дворы МКД, дошли преображения до дверей жильцов, изменив еще и образ внутри подъездов.
Задачи на будущие пять лет перед властью республики не меняются: повышение качества жизни людей, развитие экономики и социальной сферы, благоустройство городов и сёл, укрепление позиций Башкортостана как одного из ведущих регионов страны.
Как основную также Радий Хабиров обозначил задачу достигнуть национальных целей, поставленных Президентом страны. В Башкортостане более 4 миллионов жителей, ответственность за жизнь, здоровье и благополучие которых – на чиновниках.
В республике успешно реализуется проект «Башкирское долголетие». Пенсионеры путешествуют по достопримечательностям региона, несколько групп пожилых побывали в Беларуси и Абхазии. Но продолжительность жизни невозможно увеличить без медицины, и приоритет – сделать ее ближе к населению. Радий Хабиров поручил завершить программу модернизации первичного звена здравоохранения. Навести порядок в поликлиниках. К 2030 году не должно остаться ни одного аварийного фельдшерско-акушерского пункта. За последние годы построили с нуля почти 500 новых ФАПов. Открытие Уфимского хосписа, ковид-госпиталей, хирургического корпуса Республиканского онкодиспансера, Центра детской онкологии и гематологии, Республиканского реабилитационно-образовательного центра «Салют» и многих других учреждений стали важным продолжением большой работы по обеспечению доступности качественной медицинской помощи.
Перед каждой отраслью и перед каждым руководителем поставлены новые задачи – доделать то, что в работе сейчас, и ставить новые амбициозные цели, несмотря на вызовы. Ежегодный объём ввода жилья Радий Хабиров поручил довести до 4 млн кв. м. При поддержке федерального центра заняться строительством инженерной и транспортной инфраструктуры для территорий Забелья и Зауфимья.
Что касается дорожной артерии, то здесь поставлен целый ряд задач – начать строительство железнодорожной ветки Сибай – Подольск – Новорудная, а реконструкцию трассы Р-240 на обходе Стерлитамака с расширением до четырёх полос, наоборот, уже завершить. В продолжение Восточного выезда соединить тоннель через улицу Галле с трассой М-7. Платный скоростной выезд из города на трассу М-5, запущенный в марте, стал крупнейшим инфраструктурным объектом.
К юбилею нашей столицы мы построили спортивный объект мирового уровня – Дворец борьбы. В ближайшее время завершаем Центр фехтования и комплекс гребного слалома. Все эти объекты станут площадками для Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава», который мы проведём в октябре этого года.
В сфере культуры, отметил глава республики, продолжится работа по строительству новых и ремонту действующих домов культуры как главных центров творчества и общественной жизни на селе. В течение пяти лет предстоит завершить реконструкцию Госцирка, приступить к строительству Дома науки и культуры Башкортостана.
Образование не останется без внимания, что примечательно, внимание уделяется не только его качеству, но и улучшению инфраструктуры, чтоб получать знания детям было комфортно. Руководитель региона поручил завершить программу модернизации школ и принять участие в стартующей в следующем году по поручению Президента страны программе капитального ремонта детских садов, продолжить ремонт и оснащение колледжей. В ближайшие три года должен принять первых студентов Межвузовский студенческий кампус. А уже в этом году откроет двери Геномный центр. Наши стобалльники не просто остались учиться в республике – они строят планы на будущее здесь.
Глава государства определил технологическое лидерство одной из национальных целей развития страны. Республика приступает к реализации своей программы научно-технологического развития – одной из лучших среди пилотных регионов.
Продолжится поддержка науки: молодых ученых обеспечат квадратными метрами, будут создавать мегалаборатории и привлекать к разработкам ведущих специалистов. Задача перед республикой – сохранить лидирующие позиции Евразийского НОЦ в российском рейтинге.
Укрепление экономики, общественно-политической стабильности должно служить решению главной задачи, отметил Радий Хабиров. Приоритет безусловный сейчас перед нашей страной и республикой, – поддержка специальной военной операции.
При этом после спецоперации бойцы не будут предоставлены сами себе. В регионе открыт фонд «Защитники Отечества», совместно с ними будут созданы условия для солдат, чтобы они смогли проявить себя в мирной жизни.
Привлекать ветеранов с активной жизненной позицией к управлению муниципалитетами и республикой. Разработанная по поручению Президента программа «Время героев» уже реализуется. Наш земляк, ее участник вникает в госслужбу, наставник у него подходящий – глава республики.
Развитие республики – это результат усилий всех уровней власти, предприятий, бизнеса и общественных объединений. Радий Хабиров выразил уверенность, что слаженная работа продолжится и дальше на благо жителей. Башкортостан будет двигаться по стратегии 3.0 – это комплексный проект развития региона до 2030 года.
Для председателя башкирского парламента Константина Толкачева это пятая проводимая им инаугурация и самая короткая. Как он отметил сам, сейчас не та ситуация, чтобы масштабно проводить церемонию.
По правилам после вступления в должность Правительство уходит в отставку. Но затягивать с процессом утверждения кабмина не будут, как не будет и кардинальных перемен среди власти. Чем быстрее официально чиновники получат должности, тем быстрее начнут решать задачи, а поставлено их немало. И тут время вспомнить «башкира с папочкой», о котором говорил Радий Хабиров еще пять лет назад.