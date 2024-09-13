В Башкирии гидросамолет упал в воду

В августе пилот самолёта амфибии при рулении на водной поверхности Павловского водохранилища допустил опрокидывание судна. На конструкции не было крыльевых поплавков. Самолёт получил повреждения обеих плоскостей крыльев, хвостового оперения и носовой части фюзеляжа.