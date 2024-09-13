В Башкирии гидросамолет упал в воду

В Башкирии зафиксировали транспортное происшествие с участием гидросамолёта. Расследованием инцидента занималась прокуратура.
В августе пилот самолёта амфибии при рулении на водной поверхности Павловского водохранилища допустил опрокидывание судна. На конструкции не было крыльевых поплавков. Самолёт получил повреждения обеих плоскостей крыльев, хвостового оперения и носовой части фюзеляжа.
Также на воздушном судне отсутствовали судовая документация и сертификат летной годности, уведомление на использование воздушного пространства в центр организации воздушного движения не подавалось.
Ространснадзор привлек пилота к административной ответственности по статьям «нарушение правил использования воздушного пространства» и «нарушение правил безопасности эксплуатации воздушных судов». Ему назначены штрафы на общую сумму в 33 тысяч рублей.
Фото: Приволжская транспортная прокуратура.