Центробанк вновь повысил ключевую ставку

На сегодняшнем заседании совета директоров Центрального банка России принято решение о повышении ключевой ставки до 19%. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Уточняется, что в настоящее время инфляционное давление остается достаточно высоким. По прогнозам Банка России, годовая инфляция по итогам 2024 года превысит прогнозы июля, которые тогда ожидались на уровне 6,5 – 7,0%.

Кроме того, регулятор не исключает повышения ключевой ставки на ближайшем заседании. Напомним, 26 июля ключевая ставка выросла до 18%.