В Башкирии в этом году на электроснабжение направлено 8,8 млрд рублей инвестиций

8,8 млрд рублей инвестиций направлено на электроснабжение Башкортостана в 2024 году. Актуальными данными поделился в своих соцсетях Глава Башкортостана. Радий Хабиров отметил, что экономический рост, развитие промышленности, строительство жилья возможны только при качественном и надежном электроснабжении, и добавил, что за период с 2019 по 2023 годы в развитие электросетевой инфраструктуры уже было вложено более 32 млрд рублей.
Так, компания «Башкирэнерго» ввела в эксплуатацию подстанцию «Осоргино» в Уфимском районе. В Благовещенском районе для обеспечения потребностей резидентов ТОСЭР запустили подстанцию «Юлдаш». Завершается строительство трансформаторной «Инорс», которая будет отвечать за поток энергии в многоквартирных домах и образовательном центре Калининского района столицы. Реконструируют и вводят новые генерирующие объекты в Иглинском, Стерлитамакском районах. Благодаря модернизации увеличатся мощность, выработка и время службы подстанций. Срок реализации – до 2027 года.