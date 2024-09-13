В Башкирии в этом году на электроснабжение направлено 8,8 млрд рублей инвестиций

8,8 млрд рублей инвестиций направлено на электроснабжение Башкортостана в 2024 году. Актуальными данными поделился в своих соцсетях Глава Башкортостана. Радий Хабиров отметил, что экономический рост, развитие промышленности, строительство жилья возможны только при качественном и надежном электроснабжении, и добавил, что за период с 2019 по 2023 годы в развитие электросетевой инфраструктуры уже было вложено более 32 млрд рублей.