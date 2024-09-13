Жители Башкирии напишут «Диктант здоровья»

Жители республики смогут сдать «Диктант здоровья». Ученики старших классов пройдут тестирование в своих школах. Ученые, телеведущие, музыканты, спортсмены будут зачитывать для них вопросы. Остальные смогут проверить свои знания онлайн на портале Роспотребнадзора санщит.рус до 21 сентября включительно.

Участникам акции «Диктант здоровья» предстоит ответить на 39 вопросов по правилам личной гигиены, здоровому питанию и профилактике заболеваний. По итогам акции очные участники и все прошедшие онлайн-тестирование смогут скачать электронный сертификат. Всю информацию можно узнать по телефону горячей линии 8-800-555-49-43 и на сайте санщит.рус. К слову в прошлом году в акции приняло участие свыше 400 тысяч человек. Всероссийская просветительская акция стартует 16 сентября для всех желающих старше 13 лет.