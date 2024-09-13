Спортсменки из Башкирии завоевали медали на всероссийских соревнованиях

Две башкирские бадминтонистки успешно выступили на престижных турнирах. Алина Давлетова завоевала два золота на Всероссийских соревнованиях в Нижнем Новгороде. Там прошли Всероссийские старты памяти Ремизовой. Участие приняли более 100 бадминтонистов из 10 регионов страны. Алина Давлетова выступала в миксте и женском парном разрядах и стала обладательницей двух золотых медалей.

Это у нас идет подготовка к чемпионату России, который пройдет в октябре в городе Раменское. Для того чтобы туда попасть и сеяться как можно выше, нужно набирать рейтинг. Нижний Новгород был у нас как план перед чемпионатом.

Алина Давлетова, мастер спорта Международного класса по бадминтону

Ещё одна представительница башкирского бадминтона Галина Мезенцева стала победительницей турнира в Челябинске. На счету спортсменки две золотые медали в одиночном и парном разрядах. Соревнования в Челябинске были приурочены ко Дню города. Всего на них собралось 85 бадминтонистов из 11 регионов страны. Сейчас Галина, как и Алина Давлетова, готовится к чемпионату страны. Тренировки девушек проходят в центре спортивной подготовки Ульфата Мустафина.

Зал свежий, хороший, хорошее покрытие, всё супер. В целом довольна. Хорошее покрытие необходимо, достаточно травмоопасный вид спорта. Еще нам необходимы высокие потолки, волан не должен задевать потолок.

Галина Мезенцева, мастер спорта по бадминтону
Волна
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