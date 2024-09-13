Спортсменки из Башкирии завоевали медали на всероссийских соревнованиях

Две башкирские бадминтонистки успешно выступили на престижных турнирах. Алина Давлетова завоевала два золота на Всероссийских соревнованиях в Нижнем Новгороде. Там прошли Всероссийские старты памяти Ремизовой. Участие приняли более 100 бадминтонистов из 10 регионов страны. Алина Давлетова выступала в миксте и женском парном разрядах и стала обладательницей двух золотых медалей.
Ещё одна представительница башкирского бадминтона Галина Мезенцева стала победительницей турнира в Челябинске. На счету спортсменки две золотые медали в одиночном и парном разрядах. Соревнования в Челябинске были приурочены ко Дню города. Всего на них собралось 85 бадминтонистов из 11 регионов страны. Сейчас Галина, как и Алина Давлетова, готовится к чемпионату страны. Тренировки девушек проходят в центре спортивной подготовки Ульфата Мустафина.