Спортсменки из Башкирии завоевали медали на всероссийских соревнованиях

Это у нас идет подготовка к чемпионату России, который пройдет в октябре в городе Раменское. Для того чтобы туда попасть и сеяться как можно выше, нужно набирать рейтинг. Нижний Новгород был у нас как план перед чемпионатом.

Алина Давлетова, мастер спорта Международного класса по бадминтону