В Башкирии празднуют День национального костюма

Об этом в своих социальных сетях написал Глава Республики Радий Хабиров. С 2020 года каждую вторую пятницу сентября и третью пятницу апреля празднуется яркое событие, проводят выставки и конкурсы. Мероприятие проводится с целью привлечь внимание к сохранению традиций, культуры народов, которые живут в многонациональном Башкортостане.