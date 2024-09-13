В Башкирии празднуют День национального костюма

Об этом в своих социальных сетях написал Глава Республики Радий Хабиров. С 2020 года каждую вторую пятницу сентября и третью пятницу апреля празднуется яркое событие, проводят выставки и конкурсы. Мероприятие проводится с целью привлечь внимание к сохранению традиций, культуры народов, которые живут в многонациональном Башкортостане.
Элементы национального костюма все чаще появляются в деловой, повседневной одежде, которую носят люди самого разного возраста и интересов, и, что самое главное, это позволяет ощутить себя частью своего народа.