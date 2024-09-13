«Очень модно»: как в Уфе отметили День национального костюма

Представители разных народов республики представили свои национальные костюмы, культуру и традиции, которые соблюдаются в течение многих столетий. С 2020 года по инициативе Радия Хабирова мероприятие отмечают дважды — весной и осенью, что дает возможность воспитать в подрастающем поколении понимание, что народная культура — это наше достояние и ценность.
Словно калейдоскоп — в красочном хороводе закружились более 300 человек. Под звон монет и удары каблуков прошла премьера песни о любви к родному краю — «Башкортостан», которую исполнили солисты Башгосфилармонии.
Башкиры, татары, русские, чуваши, марийцы, мордва — в нашей многонациональной республике в течение многих столетий проживают бок о бок более 150 народов. В том числе, уроженцы соседних стран. На одной площадке День национального костюма народов Башкортостана объединил всех.
Но одним хороводом праздник не кончился — в разных точках по всему городу прошли мастер-классы, показы нарядов, в том числе стилизованных. Госансамбль Файзи Гаскарова представил для всех желающих костюмы народов мира, главный художник Наталья Степанова рассказала гостям о создании каждого из них, а солисты исполнили любимые танцы зрителей из «золотого фонда» ансамбля.
И как же без главного — башкирского национального костюма? У меня на голове кашмау, спускающаяся на спину лента которого прикрывала длинные косы девушек. Раньше его носили замужние женщины. Однако даже сейчас молодые башкирки, выходя замуж, надевают его, тем самым отдавая дань традициям.
Народные костюмы и обереги стали частью истории, а поверья и традиции, связанные с ними, дошли и до наших дней, оставаясь вехой культурного наследия. Например, Марина Золотарёва облачилась в национальный украинский костюм и привезла с собой из Аургазинского района славянских кукол-неразлучников.
На одной площадке с ней, ловкими движениями рук, донская казачка Евгения Вязовая перебирает деревянные «коклюшки». Как говорит мастерица, здесь нет ничего сложного: перевить-сплести-перевить. Восемь пар катушек вполне достаточно, чтобы изготовить изделие, например, киришское кружево.
Праздник отметили и в торговом центре «МЕГА» — гости мероприятия познакомились с культурой народов России, ближнего и дальнего зарубежья. Каждый желающий смог примерить понравившийся костюм и сделать памятное фото под этнические мотивы.
Такое мероприятие в нашей республике стало уже традиционным, ежегодно сотни жителей принимают в нем участие. Ведь народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего.