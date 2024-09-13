«Очень модно»: как в Уфе отметили День национального костюма

Представители разных народов республики представили свои национальные костюмы, культуру и традиции, которые соблюдаются в течение многих столетий. С 2020 года по инициативе Радия Хабирова мероприятие отмечают дважды — весной и осенью, что дает возможность воспитать в подрастающем поколении понимание, что народная культура — это наше достояние и ценность.

Словно калейдоскоп — в красочном хороводе закружились более 300 человек. Под звон монет и удары каблуков прошла премьера песни о любви к родному краю — «Башкортостан», которую исполнили солисты Башгосфилармонии.

Хотелось очень написать песню, объединяющую наши дружные национальности, которые живут в нашей прекрасной республике, перечислить их, а также мы перечисляем наше достояние республики, которыми славится на весь мир. Вдохновились тем, что у нас в этом году и 450-летие, очень много разных объектов открывается, очень много разных мероприятий. Зульхиза Ильбакова, солистка Башкирской государственной филармонии

Башкиры, татары, русские, чуваши, марийцы, мордва — в нашей многонациональной республике в течение многих столетий проживают бок о бок более 150 народов. В том числе, уроженцы соседних стран. На одной площадке День национального костюма народов Башкортостана объединил всех.

В Узбекистане много разных районов, я представляю Хорезмский район. Он отличается монетками, яркими красными цветами, движениями. Есть, например, такое движение — оно олицетворяет то, что им жарко, от жары спасаются. Сабина Дадашова, солистка Башкирской государственной филармонии

Но одним хороводом праздник не кончился — в разных точках по всему городу прошли мастер-классы, показы нарядов, в том числе стилизованных. Госансамбль Файзи Гаскарова представил для всех желающих костюмы народов мира, главный художник Наталья Степанова рассказала гостям о создании каждого из них, а солисты исполнили любимые танцы зрителей из «золотого фонда» ансамбля.

И как же без главного — башкирского национального костюма? У меня на голове кашмау, спускающаяся на спину лента которого прикрывала длинные косы девушек. Раньше его носили замужние женщины. Однако даже сейчас молодые башкирки, выходя замуж, надевают его, тем самым отдавая дань традициям.

Я очень часто вижу девушек, например, футболка и там орнамент башкирского украшения, или какие-нибудь фотографии, или надписи на башкирском языке, национальные. Мне кажется, сейчас именно то, что было на сцене, всё это они вывели в жизнь современную. И, между прочим, они используют со вкусом и очень модно смотрится. Разиля Билалова, заслуженная артистка Республики Башкортостан

Народные костюмы и обереги стали частью истории, а поверья и традиции, связанные с ними, дошли и до наших дней, оставаясь вехой культурного наследия. Например, Марина Золотарёва облачилась в национальный украинский костюм и привезла с собой из Аургазинского района славянских кукол-неразлучников.

Эти куклы раньше считались как оберег, их дарили молодоженам. В первой тройке, которая везла жениха и невесту, этих кукол вешали под дугу, а уже во время всего застолья, во время церемонии свадебной, невеста держала этих кукол у себя на коленях для отвода нехорошего взгляда. Марина Золотарёва, участница выставки

На одной площадке с ней, ловкими движениями рук, донская казачка Евгения Вязовая перебирает деревянные «коклюшки». Как говорит мастерица, здесь нет ничего сложного: перевить-сплести-перевить. Восемь пар катушек вполне достаточно, чтобы изготовить изделие, например, киришское кружево.

Головной убор замужних женщин называется «фальшонка», сплетен также на коклюшках. Раньше носили такую одежду высшее сословие общества, потому что само кружево — оно считалось очень дорогим удовольствием. Обычный человек не мог себе такое позволить. То есть настолько наша республика и город расцвели. Евгения Вязовая, участница выставки

Праздник отметили и в торговом центре «МЕГА» — гости мероприятия познакомились с культурой народов России, ближнего и дальнего зарубежья. Каждый желающий смог примерить понравившийся костюм и сделать памятное фото под этнические мотивы.