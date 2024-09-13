В Уфе воспитатели показали свои методики обучения детей

В Уфе педагоги дошкольного образования показали свои подходы и методики обучения детей. Всё это проходило в рамках Всероссийского форума «Воспитатели России». Площадкой для проведения мероприятия выбрали Акмуллинский университет. И не случайно. Здесь разрабатывают и применяют большое количество инновационных моделей. Одна из наиболее актуальных — полилингвальная.

Карлугач Сафаргалеевна ежедневно дарит своим воспитанникам искреннюю любовь и заботу. И дети отвечают ей тем же. Об этом говорят их счастливые лица и пытливые глаза, жадно ловящие каждое ее слово. Воспитатель работает с малышами почти 20 лет, и уже не может представить свою жизнь без детского смеха, улыбок и шалостей.

Именно от воспитателей зависит, каким ребенок увидит мир. Они — первые после мамы учителя. И у каждого из них свои подходы и методики подготовки дошколят к новому этапу в жизни. При этом воспитатели стараются сочетать игры и развлечения с обучающими программами. Сами же постоянно повышают свой профессиональный уровень, делятся опытом. Сейчас, например, в Уфе для всех педагогов дошкольного образования страны организовали форум. На встречу приехали представители более чем из 60 регионов.

Выбрали площадкой для проведения форума Башкирский педагогический университет. И не случайно. Здесь разрабатывают и применяют много инновационных моделей. Одна из наиболее актуальных — полилингвальная.

Всероссийская организация «Воспитатели России» не только совершенствует педагогическую систему, но и способствует притоку молодых специалистов. Аудитория проекта порядка 40 миллионов человек онлайн и оффлайн.

В Башкирии на самом деле очень интересный опыт. Система дошкольного образования поддержана на уровне республики. Здесь есть уникальные методики и педагоги, удивительные эксперты. Этот опыт нужно транслировать в других регионах. Лариса Тутова, депутат Государственной Думы России