В Уфе воспитатели показали свои методики обучения детей

В Уфе педагоги дошкольного образования показали свои подходы и методики обучения детей. Всё это проходило в рамках Всероссийского форума «Воспитатели России». Площадкой для проведения мероприятия выбрали Акмуллинский университет. И не случайно. Здесь разрабатывают и применяют большое количество инновационных моделей. Одна из наиболее актуальных — полилингвальная.
Карлугач Сафаргалеевна ежедневно дарит своим воспитанникам искреннюю любовь и заботу. И дети отвечают ей тем же. Об этом говорят их счастливые лица и пытливые глаза, жадно ловящие каждое ее слово. Воспитатель работает с малышами почти 20 лет, и уже не может представить свою жизнь без детского смеха, улыбок и шалостей.
Именно от воспитателей зависит, каким ребенок увидит мир. Они — первые после мамы учителя. И у каждого из них свои подходы и методики подготовки дошколят к новому этапу в жизни. При этом воспитатели стараются сочетать игры и развлечения с обучающими программами. Сами же постоянно повышают свой профессиональный уровень, делятся опытом. Сейчас, например, в Уфе для всех педагогов дошкольного образования страны организовали форум. На встречу приехали представители более чем из 60 регионов.
Выбрали площадкой для проведения форума Башкирский педагогический университет. И не случайно. Здесь разрабатывают и применяют много инновационных моделей. Одна из наиболее актуальных — полилингвальная.
Всероссийская организация «Воспитатели России» не только совершенствует педагогическую систему, но и способствует притоку молодых специалистов. Аудитория проекта порядка 40 миллионов человек онлайн и оффлайн.
В этом году глава республики впервые вручил 50 грантов молодым педагогам, работающим в дошкольных организациях. Каждому по 500 тыс. рублей. До конца года наградят ещё 25 человек. Башкортостан стал первым регионом страны, где инициировали такой конкурс с солидной премией. Также два года подряд проект республики — сертификат о дошкольном образовании — признавали лучшей практикой для развития негосударственного сектора. Он же рекомендован для тиражирования в других субъектах. Уже выдали около 10 тыс. таких сертификатов.