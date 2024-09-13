ФК «Уфа» заканчивает подготовку к матчу против «Родины»

Футбольный клуб «Уфа» завершает подготовку к домашнему матчу против московской «Родины». На флажке трансферного окна коллектив усилился несколькими опытными футболистами, которые постараются помочь команде подняться выше. Пока турнирное положение у уфимцев не самое хорошее.

Последняя неделя перед закрытием трансферного окна в Первой Лиге получилась для «Уфы» очень плодовитой. Сразу три новичка с опытом выступлений в премьер-лиге. Вернулся в команду экс-капитан Дмитрий Стоцкий, который выводил «Уфу» в еврокубки, а последние сезоны провел в «Пари НН». Также подписан контракт с белорусским опорником Валерием Бочеровым, выступавшим за БАТЭ и «Урал». Пополнил состав и центральный защитник Даниил Корнюшин, воспитанник академии «Краснодар».

Предложение появилось относительно недавно, взвесил, поговорил с руководством, с тренерским штабом, понял, что хорошо вольюсь в команду и буду приносить пользу команде. Даниил Корнюшин, защитник ФК «Уфа»

Стартовать в Первой Лиге так же ярко, как завершить сезон в Золотом дивизионе год назад, «Уфе» не удалось. Старт получился очень тяжёлым. Всего одна победа в девяти матчах — в гостях над «Соколом», три ничейных результата и уже пять поражений. Особенно выделяется встреча против «Сочи», когда уфимцы вели в счёте 3:1, но уступили 3:4.

Уровень команд плюс-минус одинаковый, где-то везение, где-то фарт, где-то соперник реально был лучше, мы работаем над этим, исправимся. В том сезоне на кубок команда дошла далеко, сейчас тоже все в равных условиях. Расул Гыстаров, полузащитник ФК «Уфа»

Соперником «Уфы» в предстоящей игре станет московская «Родина». Команда в этом сезоне потерпела лишь одно поражение от «Камаза», пять раз сыграла вничью и одержала три победы. «Родина» идёт шестой и грезит о Премьер-Лиге. Уфимцы соперника пока ещё ни разу в истории не обыгрывали.

Хотел бы пригласить болельщиков на игру, будет хорошая погода, дневное время, чем можно заняться, как не прийти на футбол, поболеть за нас. «Родина» — хорошая команда, с амбициями выхода в РПЛ, играл с ними пару матчей за «Рубин». Камиль Муллин, нападающий ФК «Уфа»