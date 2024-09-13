ФК «Уфа» заканчивает подготовку к матчу против «Родины»

Футбольный клуб «Уфа» завершает подготовку к домашнему матчу против московской «Родины». На флажке трансферного окна коллектив усилился несколькими опытными футболистами, которые постараются помочь команде подняться выше. Пока турнирное положение у уфимцев не самое хорошее.
Последняя неделя перед закрытием трансферного окна в Первой Лиге получилась для «Уфы» очень плодовитой. Сразу три новичка с опытом выступлений в премьер-лиге. Вернулся в команду экс-капитан Дмитрий Стоцкий, который выводил «Уфу» в еврокубки, а последние сезоны провел в «Пари НН». Также подписан контракт с белорусским опорником Валерием Бочеровым, выступавшим за БАТЭ и «Урал». Пополнил состав и центральный защитник Даниил Корнюшин, воспитанник академии «Краснодар».
Стартовать в Первой Лиге так же ярко, как завершить сезон в Золотом дивизионе год назад, «Уфе» не удалось. Старт получился очень тяжёлым. Всего одна победа в девяти матчах — в гостях над «Соколом», три ничейных результата и уже пять поражений. Особенно выделяется встреча против «Сочи», когда уфимцы вели в счёте 3:1, но уступили 3:4.
Соперником «Уфы» в предстоящей игре станет московская «Родина». Команда в этом сезоне потерпела лишь одно поражение от «Камаза», пять раз сыграла вничью и одержала три победы. «Родина» идёт шестой и грезит о Премьер-Лиге. Уфимцы соперника пока ещё ни разу в истории не обыгрывали.
Встречу против «Родины» наши футболисты проведут на стадионе «Нефтяник» 15 сентября. Начало встречи в 14:00.