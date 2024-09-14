В Уфе напали на инвалида, который проживает в неблагополучных условиях

Уфимец и его супруга, передвигающаяся на кресле-коляске, проживают в коммунальной квартире. Их жилищные условия являются неудовлетворительными. В ходе проверки прокуратура даст оценку соблюдению прав инвалидов, в том числе на получение предусмотренных социальных гарантий и медицинской помощи.