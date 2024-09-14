В Уфе напали на инвалида, который проживает в неблагополучных условиях

В Уфе прокуратура расследует факт нападения на местного жителя с инвалидностью I группы.

Фото №1 - В Уфе напали на инвалида, который проживает в неблагополучных условиях

6 сентября на 40-летнего мужчину напали прямо на улице. Неизвестные избили уфимца. Правоохранители начали разбираться в ситуации и выяснили, что мужчина проживает в неблагоприятных условиях.

Уфимец и его супруга, передвигающаяся на кресле-коляске, проживают в коммунальной квартире. Их жилищные условия являются неудовлетворительными. В ходе проверки прокуратура даст оценку соблюдению прав инвалидов, в том числе на получение предусмотренных социальных гарантий и медицинской помощи.

Фото: прокуратура РБ. 

Уфимская волна
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии