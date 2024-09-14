В России могут замедлить скорость электросамокатов рядом с пешеходами

Министерство транспорта России выступило с предложением ограничить скорость средств индивидуальной мобильности в непосредственной близости от пешеходов.
Планируется уточнить определение СИМ, правила его остановки и стоянки, ввести запрет на перевозку пассажиров, а также утвердить новый дорожный знак, который определит территорию, где движение СИМ запрещено.
Появится понятие «лицо, использующее для передвижения СИМ». На них будут распространяться требования ПДД как для водителей. Им запретят управлять транспортом в нетрезвом виде и оставлять место ДТП, если они стали его участниками.
Фото: ИЗВЕСТИЯ.