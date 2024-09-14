В Уфе с трассы слетела машина с нетрезвым водителем и пенсионеркой

13 сентября в Уфе зафиксировали серьёзное дорожно-транспортное происшествие. Подробности инцидента рассказали в ГАИ региона.

61-летний водитель на «Богдан-2111» следовал по проспекту Дружбы Народов и допустил наезд на препятствие. Автомобиль сорвался в кювет.