В Уфе с трассы слетела машина с нетрезвым водителем и пенсионеркой

13 сентября в Уфе зафиксировали серьёзное дорожно-транспортное происшествие. Подробности инцидента рассказали в ГАИ региона.

Фото №1 - В Уфе с трассы слетела машина с нетрезвым водителем и пенсионеркой

61-летний водитель на «Богдан-2111» следовал по проспекту Дружбы Народов и допустил наезд на препятствие. Автомобиль сорвался в кювет.

В аварии пострадала 83-летняя пассажирка – ей потребовалась срочная госпитализация. Выяснилось, что в момент аварии водитель находился в состоянии опьянения.

В отношении нарушителя составлен административный материал. Машину поместили на специализированную стоянку.

Фото: ГАИ РБ. 

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