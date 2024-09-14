В Уфе открыли новый магазин «Китап»

Об этом на своих страницах в соцсетях написал глава республики. Магазин расположился по адресу Ленина, 26. Раньше он находился в небольшом помещении на проспекте Октября, а сейчас переехал в центр башкирской столицы и поменял свой формат. В лавке создали отдельное творческое пространство, которое включает в себя лекторий.

Там можно также провести творческие встречи и презентации. Вырос и сам ассортимент. Кроме продукции самого издательства, предлагают приобрести новинки издательства «Башкирская энциклопедия» и национальную литературу российских издательств и других регионов.

Большое внимание в книжном магазине уделено детским книгам и товарам для творчества, настольным играм. Кроме того, там продают сувениры с символикой Уфы и республики: футболки, сумки, декоративные тарелки, календари. Часть из них — посвященные юбилею столицы.