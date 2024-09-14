В Башкирии прошли «Утяганские игры»

В Кармаскалинском районе прошли «Утяганские игры». На основе этого мероприятия лежит фестиваль тыкв, который инициировали сельчане. Теперь праздник стал брендированным и приобрел статус республиканский. Гостей фестиваля ждали увлекательные мастер-классы, разнообразные конкурсы и игры.

Из тыквы что только не готовят. Помимо разнообразной выпечки, каши и варенья, делают пастилу, чипсы, цукаты и даже конфеты. Цветки овоща тоже съедобны. Фаршированные сыром и чесноком, их обжарили в кляре. На стол подают и как самостоятельное блюдо, и как гарнир к основному.

Утяганские хозяюшки делились своими рецептами вполне охотно. Знакомили также и с культурой и традициями народов Кармаскалинского района и устроили настоящий частушечный батл. Гостей и участников фестиваля также ждали ремесленные лавки. Вырученные деньги из ручных изделий мастера направить на помощь СВО.

Фото №1 - В Башкирии прошли «Утяганские игры»

Для жителей Кармаскалинского района тыква имеет особое значение. Называют её «третьим хлебом». Однако этот овощ не только вкусный и полезный продукт, но ещё хороший материал для поделок. Из него создают даже фигурки и скульптуры. К примеру, в этой зоне находится тыквенная семья.

Деревенский домик подготовила жительница села Ефремкино. Композицию оформила по своим детским воспоминаниям. Постаралась сделать двор, как у своей бабушки. Также женщина представила на суд жюри свою тыкву.

Народные забавы, мастер-классы и игры. Площадку организовали и для лучников. По условиям соревнования они пришли в национальных костюмах. Этот праздник организовывают уже в третий раз. В первый год его проводили как «Тыква-фест» по инициативе жителей Утяганово. В этом году праздник стал брендовым мероприятием и вышел на республиканский уровень.

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