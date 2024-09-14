В Башкирии прошли «Утяганские игры»

В Кармаскалинском районе прошли «Утяганские игры». На основе этого мероприятия лежит фестиваль тыкв, который инициировали сельчане. Теперь праздник стал брендированным и приобрел статус республиканский. Гостей фестиваля ждали увлекательные мастер-классы, разнообразные конкурсы и игры.

Из тыквы что только не готовят. Помимо разнообразной выпечки, каши и варенья, делают пастилу, чипсы, цукаты и даже конфеты. Цветки овоща тоже съедобны. Фаршированные сыром и чесноком, их обжарили в кляре. На стол подают и как самостоятельное блюдо, и как гарнир к основному.

Утяганские хозяюшки делились своими рецептами вполне охотно. Знакомили также и с культурой и традициями народов Кармаскалинского района и устроили настоящий частушечный батл. Гостей и участников фестиваля также ждали ремесленные лавки. Вырученные деньги из ручных изделий мастера направить на помощь СВО.

Для жителей Кармаскалинского района тыква имеет особое значение. Называют её «третьим хлебом». Однако этот овощ не только вкусный и полезный продукт, но ещё хороший материал для поделок. Из него создают даже фигурки и скульптуры. К примеру, в этой зоне находится тыквенная семья.

Деревенский домик подготовила жительница села Ефремкино. Композицию оформила по своим детским воспоминаниям. Постаралась сделать двор, как у своей бабушки. Также женщина представила на суд жюри свою тыкву.