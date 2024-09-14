В Уфе завершился спортивный фестиваль «Победа над собой»

В Уфе завершился спортивный фестиваль «Победа над собой» для людей с ограниченными возможностями здоровья. Более 130 участников из 26 регионов нашей Республики решили проверить свои способности и побороться за призовые места. Всего было представлено 5 дисциплин. Каждый выбирал себе вид спорта по душе и по возможностям здоровья. Подобный фестиваль на территории нашей Республики проводился впервые.

Не сдаваться, а быть лучшей версией себя. Это о том, как многие люди нашли себя в спорте после непростых испытаний. Фестиваль «Победа над собой» — прекрасный шанс и возможность почувствовать себя настоящим победителем вне зависимости от жизненных обстоятельств.

Ребята преодолевают себя, и каждый из них, конечно, это чемпион, потому что он находится на спортивной площадке. Ведь для них это преодоление себя. Это, прежде всего, действительно, преодоление внутри себя. Рима Баталова, многократная чемпионка паралимпийских игр, депутат Государственной думы России

Соревнования проходили по пяти видам спорта: плавание, настольный теннис, тяжелая атлетика, дартс. Нововведением стали старты по легкой атлетике на колясках.

Если людям такой формат понравится, в таком формате и будем проводить. То есть мы как раз пытаемся сделать удобства для иногородних жителей: где проживаешь, там же и соревнуешься. Это будет способствовать вовлечению в массовый спорт. Олег Ротов, председатель Башкирской республиканской организации Всероссийского общества инвалидов

Фестиваль собрал спортсменов с разным уровнем подготовки. Для кого-то эти старты стали первыми, а кто-то уже имеет опыт и даже спортивные разряды. Алёна Лаур из Октябрьского в инвалидной коляске с 2011-го года. После она вступила в общество инвалидов и с 2019-го стала выезжать на соревнования вместе со своей командой. Уфимские старты спортсменка не могла пропустить.

Дело в том, что спорт — это движение, а движение — это жизнь, конечно же. Какое-то время я долго сидела дома, вообще не выходила за пределы квартиры. Подумала, что если я ничего не сделаю, то так можно просидеть всю жизнь. Алёна Лаур, участница фестиваля «Победа над собой»