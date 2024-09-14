В Уфе завершился спортивный фестиваль «Победа над собой» для людей с ограниченными возможностями здоровья. Более 130 участников из 26 регионов нашей Республики решили проверить свои способности и побороться за призовые места. Всего было представлено 5 дисциплин. Каждый выбирал себе вид спорта по душе и по возможностям здоровья. Подобный фестиваль на территории нашей Республики проводился впервые.
Не сдаваться, а быть лучшей версией себя. Это о том, как многие люди нашли себя в спорте после непростых испытаний. Фестиваль «Победа над собой» — прекрасный шанс и возможность почувствовать себя настоящим победителем вне зависимости от жизненных обстоятельств.
Соревнования проходили по пяти видам спорта: плавание, настольный теннис, тяжелая атлетика, дартс. Нововведением стали старты по легкой атлетике на колясках.
Фестиваль собрал спортсменов с разным уровнем подготовки. Для кого-то эти старты стали первыми, а кто-то уже имеет опыт и даже спортивные разряды. Алёна Лаур из Октябрьского в инвалидной коляске с 2011-го года. После она вступила в общество инвалидов и с 2019-го стала выезжать на соревнования вместе со своей командой. Уфимские старты спортсменка не могла пропустить.
Победителями фестиваля стала команда Салаватского района, на втором месте город Салават, а тройку замкнули спортсмены из Стерлитамака.