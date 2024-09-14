ХК «Салават Юлаев» уступил «Автомобилисту» в Екатеринбурге

«Салават Юлаев» провёл неудачный матч в Екатеринбурге. После трёх домашних побед на старте сезона наша команда отправилась на выезд, который стартовал тяжело. Уже в первом периоде «Салават» пропустил две шайбы, но сумел вернуться в игру во второй двадцатиминутке, когда забросил Александр Хмелевский.
Третий период «юлаевцы» начинали при счёте 1:3 и создали много моментов у ворот Евгения Аликина, однако на контратаках пропустили ещё трижды. 6:1 — «Автомобилист» празднует победу. Следующий матч наша команда проведёт 17 сентября дома против «Авангарда».