В Уфе несколько дней разыскивают 14-летнюю девушку

В Уфе вновь пропал подросток – 14-летняя Санникова Капитолина Андреевна. Об этом информирует поисковый отряд «ЛизаАлерт Башкортостан». Как сообщают волонтёра, 6 сентября она вышла из дома и обратно до сих пор не вернулась.

Приметы девушки: рост 170 см, нормального телосложения, волосы темные, один глаз серый, другой карий. В тот день она была одета в светло-серую толстовку, черные джинсы и черные кроссовки.