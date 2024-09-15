В Уфе несколько дней разыскивают 14-летнюю девушку

В Уфе вновь пропал подросток – 14-летняя Санникова Капитолина Андреевна. Об этом информирует поисковый отряд «ЛизаАлерт Башкортостан». Как сообщают волонтёра, 6 сентября она вышла из дома и обратно до сих пор не вернулась.
Приметы девушки: рост 170 см, нормального телосложения, волосы темные, один глаз серый, другой карий. В тот день она была одета в светло-серую толстовку, черные джинсы и черные кроссовки.
Если кто-то располагает информацией о местонахождении Капитолины, просьба связаться по телефонам: 8-800-700-54-52 либо 112. Требуется помощь добровольцев.