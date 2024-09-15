Итоги работы и задачи на будущее: основные тезисы с инаугурации Радия Хабирова

Ключевым событием не только недели, но и последующих пяти лет стала инаугурация главы республики. Радий Хабиров во второй раз вступил в должность руководителя Башкортостана. На выборах за него свои голоса отдали свыше 80% избирателей. В своей первой речи после присяги Радий Хабиров подвел краткие итоги предыдущего срока и обозначил, что еще предстоит сделать.

Событие, которое проходит раз в пять лет. Именно поэтому в Госсобрании – особая атмосфера. Все присутствующие поздравляют друг друга с праздником. Едва ли не треть балкона заняли музыканты духового оркестра. В основном зале – знаменная группа.

Обязательный ритуал церемонии – вынос флага и Конституции Башкортостана в двух экземплярах: на русском и башкирском языках. И также на двух языках, держа руку на основополагающем документе республики, Радий Хабиров приносит присягу. Таким образом подчеркивается верховенство закона и соблюдение интересов региона в своей будущей деятельности. Под текстом Конституции Радий Хабиров ставит подпись и получает в руки вновь удостоверение Главы Башкортостана.

На выборах Радий Хабиров одержал уверенную победу – чуть более 80 процентов жителей отдали свои голоса за него. Глава республики поблагодарил всех за доверие и кратко подытожил результаты прошедшей пятилетки. Успехи во всех сферах жизни. Рекордные объемы жилищного строительства, решение проблемы «обманутых дольщиков». Власти открыли Уфимский хоспис и новые медучреждения. Вот только малая часть.

Считаю их результаты высокой оценкой работы нашей управленческой команды всех уровней, масштабной деятельности по повышению качества жизни людей, развитию экономики и социальной сферы, благоустройству городов и сёл, укреплению позиций Башкортостана как одного из ведущих регионов страны. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Сейчас основная задача – не сбавлять темпы и достичь национальных целей страны, которые поставил Владимир Путин. За пять лет ожидаемая продолжительность жизни в республике выросла до рекордных 73 лет. Цель на ближайшие годы – увеличить этот показатель до 78. В этот момент Радий Хабиров произнес фразу, которая может стать еще одним девизом властей региона.

Долго, достойно и дома. Люди должны не просто доживать до таких лет, а жить активной, насыщенной жизнью, с удовольствием. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

А для этого нужно продолжать укреплять экономику. Обеспечивать рост промышленности, улучшать качество жизни на селе, строить новые объекты в сфере медицины, образования, культуры и спорта. Реализовывать крупные проекты в дорожном хозяйстве. Кроме того, республика приступает к реализации своей программы научно-технологического развития – одной из лучших среди пилотных регионов.

Во взаимодействии с бизнесом, вузами и научными организациями мы увеличим долю внутренних затрат на исследования и разработки в валовом региональном продукте до двух процентов. Сейчас этот показатель составляет полпроцента. Запустим не менее пяти собственных линий разработки высокотехнологичных товаров и услуг. Разработаем и передадим в производство не менее 300 новых передовых производственных технологий по таким приоритетным направлениям, как фотоника и микроэлектроника, беспилотные авиационные системы, химия, генетика, медицина, IT-технологии. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Среди гостей церемонии особенно много участников спецоперации и членов их семей. В их адрес прозвучали отдельные слова благодарности. Поддержка бойцов и их близких – также в числе приоритетных. Как отметил Радий Хабиров, впереди – пять лет напряжённой работы. Власти и дальше будут укреплять позиции Башкортостана

Разумеется, самое главное – это развитие экономики. Мы не должны останавливаться на тех темпах, которые набрали. Это показатели промышленного и сельхозпроизводства, это активная работа по привлечению инвестиций. Потому что без хорошо работающей экономики мы не выполним ни одну другую задачу. А это прежде всего – продолжать поддерживать специальную военную операцию, наших бойцов, членов их семей, обеспечивать обороноспособность страны. А для этого нужна хорошо работающая экономика и достаточное поступление доходов в бюджет республики. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Со вступлением в должность главу республики поздравил полпред Президента в ПФО Игорь Комаров, который отметил успехи Башкортостана и широкие возможности для дальнейшего развития.

Замечательно, когда реализацию проектов, которые начинали в период первой пятилетки, продолжат и дальше. Кстати, свидетельством этого является то, что в своём выступлении Радий Фаритович уделил большое внимание дальнейшему развитию, фактически представил подробную, детальную программу развития Башкортостана на предстоящий период – с конкретными мероприятиями, основными направлениями и цифрами. Игорь Комаров, полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе

Инаугурация – это событие, которое во многом определит тенденции развития республики на ближайшие годы. Руководил церемонией традиционно председатель Госсобрания Константин Толкачев, который также принимал присягу предыдущих руководителей. Однако в этот раз, по его словам, церемония прошла без излишних торжеств и быстро. Что означает: власти ценят время и намерены использовать его максимально эффективно.