Радий Хабиров поставил перед управленческой командой задачи до 2030 года

Увеличить продолжительность жизни населения, превысить объём инвестиций за триллион рублей, запустить не менее пяти собственных линий разработки высокотехнологичных товаров и услуг. Такие задачи поставил перед своей управленческой командой до 2030 года Глава Башкортостана. Эксперты отмечают, что избрание Радия Хабирова на второй срок говорит о высоком доверии к нему со стороны жителей республики. Эффективность принимаемых властью мер в непростых ситуациях была доказана уже не единожды. Положительно оценивают специалисты и программу, которая будет реализовываться в ближайшую пятилетку в регионе.

Перед каждой отраслью и перед каждым руководителем поставлены новые задачи. Несмотря на сложности на внешнеполитической арене, Радий Хабиров дает поручение ставить амбициозные цели. Республика уже проходила достойно сложные времена: пандемию коронавируса, специальную военную операцию, экономические санкции. Ответить вызовам удалось благодаря правильным решениям.

Радий Хабиров поручил завершить программу модернизации первичного звена здравоохранения. К 2030 году не должно остаться ни одного аварийного фельдшерско-акушерского пункта. Задача – сделать медицину ближе к пациентам, дойти до самых отдаленных сел и деревень. За последние годы построили с нуля почти 500 новых ФАПов.

Ежегодный объём ввода жилья Радий Хабиров поручил довести до 4 млн кв. м. И это рекордные цифры. При поддержке федерального центра заняться строительством инженерной и транспортной инфраструктуры для территорий Забелья и Зауфимья.

Возводя новое, не оставить без внимания существующее. За последние годы города и сёла республики заметно преобразились, парки и общественные пространства приобрели новый вид. С программами улучшения зашли во дворы многоквартирных домов, строители дошли до дверей жильцов, изменив еще и образ внутри подъездов.

Со слов экспертов, в республике добились серьёзных успехов в развитии науки, образования, культуры и спорта. Создали Евразийский научно-образовательный центр мирового уровня, строится межвузовский кампус. Руководитель региона поручил завершить программу модернизации школ и принять участие в стартующей в следующем году по обновлению детских садов. Продолжить ремонт и оснащение колледжей. Республика приступает к реализации своей программы научно-технологического развития – одной из лучших среди пилотных регионов. Радий Хабиров анонсировал запуск не менее пяти собственных линий разработки высокотехнологичных товаров и услуг.

К 2030 году обеспечить ежегодный рост промышленности не менее чем на пять процентов, а объём инвестиций – до 1,25 трлн рублей, сейчас этот показатель составляет 620 млрд рублей. Меры поддержки, которые получали предприятия ранее, помогли не только остаться на плаву, но и увеличить мощности. Развитие производств останется также в числе приоритетных задач.

Развитие республики – это результат усилий всех уровней власти, предприятий, бизнеса и общественных объединений. Башкортостан будет двигаться по стратегии 3.0 – это комплексный проект развития региона до 2030 года.

Для председателя башкирского парламента Константина Толкачева это уже пятая инаугурация руководителя региона – и самая короткая. Как он отметил сам, сейчас не та ситуация, чтобы проводить церемонию масштабно.