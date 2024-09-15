В Башкирии за состоянием коров на фермах следит искусственный интеллект

Искусственный интеллект добрался до молочных ферм. Теперь работники смогут дистанционно следить за состоянием коров и распознать их самочувствие. А именно – определять любое изменение в их поведении и минимизировать болезни. IT-проект животноводческого комплекса одобрили на «Инвестчасе», республика поддержала агрария из Аургазинского района, возместив расходы на покупку оборудования и строительство инженерной инфраструктуры.

Здесь всё как на ладони. Каждая корова – под чутким контролем не только сотрудников фермы, но и искусственного интеллекта. На ферме более 5,5 тысяч коров. На каждой – датчик. Для удобства дойки и комфорта рогатых установлены две карусели. За день корова доится три раза по 5-8 минут и дает около 30 литров молока.

Такие новшества нравятся не только животным, но и сотрудникам. На одной карусели работают четыре доярки и два загонщика. Задача – почистить вымя и установить доильный аппарат, по истечении круга он сам снимается, и корова отправляется на отдых.

Но основная функция IT технологий куда масштабней. Искусственный интеллект способен считывать коров не только по индивидуальному номеру, но и по внешним особенностям животного. ИИ способен считать, сколько корова ела, отдыхала, ходила. Определяет любое изменение в поведении и позволяет минимизировать болезни. Собранные данные сразу направляются к ветеринару, который незамедлительно проводит осмотр.

Ферма больше похожа на санаторий. Каждый коровник оснащен метеостанцией, а воздухообмен обеспечивают вентиляционные шахты и вентиляторы, которые круглогодично поддерживают комфортную температуру. Для обеспечения гигиены предусмотрены электрические щетки-чесалки, которые очень нравятся копытным. Уборка территории тоже автоматизирована, и тут не обошлось без технологий.

Проект животноводческого комплекса в свое время получил республиканскую поддержку на «Инвестчасе», а объем капитальных вложений в него составил 4,6 млрд рублей. Сейчас ферма производит до 60 тысяч тонн молока в год.