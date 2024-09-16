В Уфе ножка 4-летнего ребенка застряла в батарее

Накануне уфимские спасатели отправились на помощь 4-летнему мальчику. Как сообщает пресс-служба Управления гражданской защиты Уфы, ребенок играл рядом с батареей, в какой-то момент нога попала между секций радиатора и застряла.
Мама, конечно же, попыталась помощь сыну, но у нее ничего не получилось. Тогда родители решили обратиться за помощью спасателей.
Буквально за пару минут специалисты поисково-спасательного отряда справились с ситуацией и благополучно освободили ножку малыша. Ребенок не пострадал и медпомощь ему не требовалась, уточнили в ведомстве.
Фото: УГЗ Уфы