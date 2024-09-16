Вечный огонь в Нефтекамске торжественно перевели на постоянное горение

В преддверии 80-летия Великой Отечественной войны, конечно же, для нас, нефтекамцев, значимое событие, которое сопрягает века, ту победу в Великой Отечественной войне, наших дедов и прадедов и то, с чем мы сегодня сражаемся. Мы благодарим «Газпром межрегионгаз Уфа» за действительно совместную большую работу. Мы здесь Вечным огнём зажгли, наверное, в сердцах во многих огонь, огонь Победы.

Эльдар Валидов, глава администрации города Нефтекамск