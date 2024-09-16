Вечный огонь в Нефтекамске торжественно перевели на постоянное горение

Почтить память героев, павших в Великой Отечественной войне, и сохранить историческое наследие. Теперь в парке Нефтекамска горит Вечный огонь.

Отдать дань уважения героям Великой Отечественной войны жители Нефтекамска собрались на Аллее Памяти. Компания «Газпром газораспределение Уфа» торжественно перевела Вечный огонь на постоянное горение. Специально для этого случая привезли огонь из мемориала Уфы.

В преддверии 80-летия Великой Отечественной войны, конечно же, для нас, нефтекамцев, значимое событие, которое сопрягает века, ту победу в Великой Отечественной войне, наших дедов и прадедов и то, с чем мы сегодня сражаемся. Мы благодарим «Газпром межрегионгаз Уфа» за действительно совместную большую работу. Мы здесь Вечным огнём зажгли, наверное, в сердцах во многих огонь, огонь Победы.

Эльдар Валидов, глава администрации города Нефтекамск

Раньше Вечный огонь здесь зажигали только в памятные даты. Но для сохранения исторических традиций и бережного к ним отношения компания «Газпром газораспределение Уфа» совместно с городом отремонтировали старый мемориал и перевели на газовую горелку для постоянного горения.

Фото №1 - Вечный огонь в Нефтекамске торжественно перевели на постоянное горение

Сегодняшнее событие – это зажжение Вечного огня после реконструкции. Огонь, который будет гореть постоянно, непрерывно. Вечный огонь – это символ нашей памяти о тех, кто погиб, нашей истории. Поэтому наша святая обязанность – заботиться об этом.

Альберт Лукманов, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» – управляющей организации ПАО «Газпром газораспределение Уфа»

«Газпром газораспределение Уфа» обслуживает 49 мемориалов в республике и поставляет газ для 21 Вечного огня, из них 14 мемориалов находятся на постоянном горении. Сегодня ещё один огонь перешёл на постоянное горение, который станет центром притяжения для всех возрастов и сохранит память о предках.

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