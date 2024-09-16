Вечный огонь в Нефтекамске торжественно перевели на постоянное горение

Почтить память героев, павших в Великой Отечественной войне, и сохранить историческое наследие. Теперь в парке Нефтекамска горит Вечный огонь.
Отдать дань уважения героям Великой Отечественной войны жители Нефтекамска собрались на Аллее Памяти. Компания «Газпром газораспределение Уфа» торжественно перевела Вечный огонь на постоянное горение. Специально для этого случая привезли огонь из мемориала Уфы.
Раньше Вечный огонь здесь зажигали только в памятные даты. Но для сохранения исторических традиций и бережного к ним отношения компания «Газпром газораспределение Уфа» совместно с городом отремонтировали старый мемориал и перевели на газовую горелку для постоянного горения.
«Газпром газораспределение Уфа» обслуживает 49 мемориалов в республике и поставляет газ для 21 Вечного огня, из них 14 мемориалов находятся на постоянном горении. Сегодня ещё один огонь перешёл на постоянное горение, который станет центром притяжения для всех возрастов и сохранит память о предках.