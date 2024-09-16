Уфимцев в ближайшие несколько дней ожидают сильные магнитные бури

В башкирской столице в ближайшие несколько дней будут бушевать сильные магнитные бури, сообщает портал «My-calend».
Мощная вспышка на Солнце произошла еще в пятницу, 14 сентября. Это и послужило причиной магнитных бурь. Сегодня, 16 сентября, интенсивность магнитной бури достигнет 7 баллов.
Специалисты предупреждают, что в этот день метеозависимые люди могут почувствовать ухудшение самочувствия: сильные головные боли, повышение либо понижение артериального давления. Кроме того, существует вероятность обострения старых заболеваний.
В этой связи эксперты рекомендуют иметь под рукой все необходимые медикаменты для устранения симптомов.
Фото: портал My-calend