Уфимцев в ближайшие несколько дней ожидают сильные магнитные бури

В башкирской столице в ближайшие несколько дней будут бушевать сильные магнитные бури, сообщает портал «My-calend».

Мощная вспышка на Солнце произошла еще в пятницу, 14 сентября. Это и послужило причиной магнитных бурь. Сегодня, 16 сентября, интенсивность магнитной бури достигнет 7 баллов.

Специалисты предупреждают, что в этот день метеозависимые люди могут почувствовать ухудшение самочувствия: сильные головные боли, повышение либо понижение артериального давления. Кроме того, существует вероятность обострения старых заболеваний.

В этой связи эксперты рекомендуют иметь под рукой все необходимые медикаменты для устранения симптомов.