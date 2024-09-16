Радий Хабиров вручил медаль генерала Шаймуратова врачу, служащему в зоне СВО

За героизм и мужество. На еженедельном оперативном совещании Радий Хабиров вручил медаль генерала Шаймуратова участнику спецоперации. В зоне СВО Владислав Орловский находится с 2022 года. Врач-стоматолог служит начальником госпитального отделения медицинской роты мотострелкового полка. Он принимает участие в эвакуации раненых солдат в зоне боевых действий и оказании им первой помощи.

Напомним, подписать контракт на прохождение военной службы с Минобороны страны имеют право граждане от 18 до 65 лет. Все интересующие вопросы можно задать по номеру 122 ситуационного центра, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Военнослужащие могут получить от 3 миллионов 725 тысяч в год.