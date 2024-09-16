Врач из Уфы рассказал о причинах роста заболеваемости ковидом

Активизировались самые заразные штаммы вируса – разновидность «омикрона», которому дали название FLiRT. Одинаково опасен вирус и тем, кто уже болел, и тем, кто привит. Поэтому и наблюдается всплеск сейчас, даже несмотря на аномально теплую погоду в период, когда закончились отпуска и дети пошли в школы и детсады. К счастью, у большинства людей ковид сегодня протекает легко, но рисковать все же не стоит.