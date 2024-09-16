В Уфе прошёл отборочный турнир «Битва батыров»

В Уфе состоялся отборочный турнир «Битва батыров», организованный Национальной ассоциацией пауэрлифтинга республики. В открытом национальном кубке по силовым видам спорта приняли участие как новички, так и профессиональные спортсмены, которые на своем примере показали, к чему привели упорство и труд.

Участники соревновались в более чем 40 дисциплинах, среди которых троеборье, становая тяга, подъем штанги на бицепс, народный жим, жим лёжа. На турнире выступила профессионал, элита пауэрлифтинга – Юлия Нойманн. В Уфе она установила новые рекорды: жим лежа – 100 кг и приседание со штангой – 167,5.