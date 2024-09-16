Волейбольный клуб «Динамо-Урал» одержал вторую победу в сезоне

Уфимцы пропускали тур в будни из-за снятия с Суперлиги «Шахтёра» и имели недельный цикл для подготовки к игре против АСК. Нижегородцы же приехали в Уфу, имея два поражения. Первые два сета полностью остались за «Динамо-Уралом» — 25:17, 25:11. В третьей партии АСК вернулся в игру — вёл в счёте на протяжении всего сета и победил 25:21.

Но в четвёртом отрезке игры уфимцы уже не дали шансов сопернику — 25:16. Самым результативным игроком встречи второй раз подряд стал диагональный «Динамо-Урала» Роман Поталюк, набравший 27 очков. Четыре эйса в игре на счету Петара Кршмановича. Следующий матч наша команда проведёт также дома 21 сентября против московского «Динамо».

Первые две партии провели отлично. В третьей не знаю, что случилось, может, подача не полетела, может, где-то расслабились. В четвёртой собрались, результат на табло.

Андрей Сурмачевский, доигровщик ВК «Динамо-Урал»

Третья партия — ну это мы разберем уже с тренерским штабом. А так всё отлично — 16 блоков, 13 эйсов за игру. Просто сами потеряли концентрацию в третьей партии, пришлось догонять в четвёртой и прикладывать сверхусилия.

Антон Малышев, старший тренер ВК «Динамо-Урал»
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