Волейбольный клуб «Динамо-Урал» одержал вторую победу в сезоне

Уфимцы пропускали тур в будни из-за снятия с Суперлиги «Шахтёра» и имели недельный цикл для подготовки к игре против АСК. Нижегородцы же приехали в Уфу, имея два поражения. Первые два сета полностью остались за «Динамо-Уралом» — 25:17, 25:11. В третьей партии АСК вернулся в игру — вёл в счёте на протяжении всего сета и победил 25:21.