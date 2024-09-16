Биатлонистка из Башкирии завоевала медаль в спринте на чемпионате России

Башкирская биатлонистка Елизавета Каплина стала третьей в спринте на чемпионате России. Для региона это первая личная медаль в женском биатлоне за последние 10 лет. Каплина преодолела гонку лишь с одним промахом, но уступила сопернице из Свердловской области 15 секунд.