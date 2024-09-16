В Башкирии завершилась Летняя спартакиада трудящихся

Около 300 человек приняли участие в традиционной Летней спартакиаде трудящихся Республики Башкортостан. Команды трудовых коллективов 12 отраслевых Республиканских организаций профсоюзов соревновались между собой в шести видах спорта. Сотрудники организаций пришли с женами и детьми — участвовали в семейных стартах. Для самых маленьких организовали детскую площадку, на которой работали аниматоры.

Так свою команду поддерживает каждый из участников Летней спартакиады трудящихся. У бригадира Игоря Фёдорова ракетка в руках оказалась неспроста, регулярно занимаясь разными видами спорта и придерживаясь здорового образа жизни, он решил принять участие в соревнованиях, призвав и своих коллег.

Теннис — потому что на данный момент я готов, я тренировался, я подготавливался именно к этому виду спорта. Каждый вид спорта надо закрыть, мы отбирали самых сильных, старались. И по канату, и по гирям. У нас тоже есть региональные соревнования, где производится отбор, и мы сюда самых сильных постарались взять по Башкирии, именно от РЖД. Игорь Фёдоров, представитель башкирского филиала Российского профсоюза железнодорожников и транспортных строителей

И не только от РЖД — участниками спартакиады стали члены профсоюзов многих организаций, в числе которых оказались работники образования и науки, культуры, нефтяной и газовой отраслей, авиационной промышленности, а также здравоохранения. Любой медработник как никто другой знает, почему спорт — это движение, а движение — здоровье.

Сейчас, на данный момент, идет замечательная волна спорта, и находиться на этой волне — это самое дивное дело. Мне, как никому другому, занимающимся репродуктивным здоровьем, это хорошо видно. Как только люди начинают заниматься физическими нагрузками, спортом, вот тогда их здоровье поправляется, они меньше обращаются к врачу — у них просто нет на это времени. Радик Латыпов, представитель республиканской организации Башкортостана профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации

Яркий тому пример — самый возрастной участник соревнований. Анатолию Галицину 72 года, занимаясь с молодости спортом, самочувствие у него отличное. Даже на пенсии не сидит сложа руки — гиревой спорт стал отдушиной, а поднятие 24 килограммов — привычным делом.

Я занимался всю жизнь спортом, и легкой атлетикой занимался, и игровыми видами спорта, штангой занимался, сейчас вот гирями занимаюсь. Я считаю, что спорт — он помогает старшему поколению жить долго-долго и счастливо. Анатолий Галицин, представитель профсоюза трудящихся авиационной промышленности

Подобные мероприятия сплачивают коллективы, объединяют, учат достигать поставленных целей и задач, воспитывают командный дух, а это очень важно — эти качества позволяют достигать высоких производственных результатов также на производстве и на работе. Гузель Мирошниченко, председатель Федерации профсоюзов Республики Башкортостан

Помимо площадок настольного тенниса и гиревого спорта, спартакиада охватила армрестлинг, легкую атлетику, перетягивание каната, а также семейные старты, в которых члены профсоюзов республики приняли участие целыми семьями.