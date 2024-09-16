В Башкирии завершилась Летняя спартакиада трудящихся

Около 300 человек приняли участие в традиционной Летней спартакиаде трудящихся Республики Башкортостан. Команды трудовых коллективов 12 отраслевых Республиканских организаций профсоюзов соревновались между собой в шести видах спорта. Сотрудники организаций пришли с женами и детьми — участвовали в семейных стартах. Для самых маленьких организовали детскую площадку, на которой работали аниматоры.
Так свою команду поддерживает каждый из участников Летней спартакиады трудящихся. У бригадира Игоря Фёдорова ракетка в руках оказалась неспроста, регулярно занимаясь разными видами спорта и придерживаясь здорового образа жизни, он решил принять участие в соревнованиях, призвав и своих коллег.
И не только от РЖД — участниками спартакиады стали члены профсоюзов многих организаций, в числе которых оказались работники образования и науки, культуры, нефтяной и газовой отраслей, авиационной промышленности, а также здравоохранения. Любой медработник как никто другой знает, почему спорт — это движение, а движение — здоровье.
Яркий тому пример — самый возрастной участник соревнований. Анатолию Галицину 72 года, занимаясь с молодости спортом, самочувствие у него отличное. Даже на пенсии не сидит сложа руки — гиревой спорт стал отдушиной, а поднятие 24 килограммов — привычным делом.
Помимо площадок настольного тенниса и гиревого спорта, спартакиада охватила армрестлинг, легкую атлетику, перетягивание каната, а также семейные старты, в которых члены профсоюзов республики приняли участие целыми семьями.
По окончании мероприятия всех победителей и призеров наградили кубками, дипломами и памятными призами. Как говорят организаторы и трудящиеся, главное в соревнованиях — не победа, а участие.