Инвестпроекты и благоустройство территорий: итоги оперативки с Радием Хабировым

Проведенная в прошлом году либерализация инвестиционного законодательства, в рамках которой в шесть раз сократили объём представляемых инвестором документов и более чем в два раза – длительность принятия решений о предоставлении преференций, позволила почти в пять раз увеличить количество поддержанных проектов.

Рустам Муратов, и. о. первого заместителя премьер-министра правительства, министра экономического развития и инвестиционной политики Республики Башкортостан.