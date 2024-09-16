Инвестпроекты и благоустройство территорий: итоги оперативки с Радием Хабировым

375 инвестиционных проектов более чем на 850 миллиардов рублей входит в число приоритетных в республике. В Башкортостане созданы комфортные условия для бизнеса, и меры поддержки будут расширяться. Тема была в числе ключевых на оперативном заседании в центре управления регионом. Развитие башкирских геопарков, увеличение количества официальных пляжей и критика руководителем региона за мусорный коллапс в Октябрьском районе столицы — подробнее о темах совещания далее.
Радий Хабиров во время инаугурации поставил задачу к 2030 году обеспечить объём инвестиций до 1,25 трлн рублей. Сегодня регион опережает по темпам роста вложений средств предпринимателями общероссийскую динамику в 2,5 раза. Либерализация инвестиционного законодательства позволила сократить количество представляемых ими документов и время принятия решений о предоставлении преференций. За счёт подобных мер почти в пять раз больше инвестпроектов получили одобрение.
25 инвестиционных проектов на 520 млн рублей реализуется на территориях геопарков Янгантау и Торатау. С начала года туристические объекты посетили более 600 тысяч человек. Радий Хабиров поручил работать над инфраструктурой геопарков.
На территории Янган-Тау есть визит-центр, открыт первый в России туристический коворкинг, четыре базы отдыха. В геопарке «Торатау» расположены два визит-центра, обустроена безопасная экотропа — лестница на шихан. Для привлечения предпринимателей создан реестр земельных участков, предназначенных для развития инфраструктуры.
На совещании Радий Хабиров раскритиковал ситуацию с недобросовестным вывозом мусора в Октябрьском районе столицы. Жалобы от жителей не прекращаются. Руководитель республики поручил решить вопрос в ближайшее время.
А вот работу по созданию лицензированных пляжей в республике Радий Хабиров, наоборот, похвалил. На сегодняшний день таких мест отдыха 174. Когда начиналась эта работа, их было 63. Отсюда и улучшение показателей по смертности на воде. Этого количества пляжей еще недостаточно. Однако до 2030 года разработана программа, по которой места отдыха появятся во всех населенных пунктах, где есть вода. Стоит цель — оборудовать 1,5 тысячи таких мест.
Радий Хабиров отметил, что из Башкортостана направят помощь Курской области. Жители пострадавшего региона попросили поддержать их с техникой. Все просьбы бойцов, которые глава республики получил во время поездки в зону СВО, также будут выполнены.