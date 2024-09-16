В Башкирии за сутки выявили более 140 случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в республике выявили 143 случая заражения коронавирусом. Подъем заболеваемости длился весь август и пока не планирует останавливаться — специалисты связывают такую динамику с сезонностью — возвращением людей в коллективы из отпусков.

Как и в любой больнице, врачи по графику обходят пациентов. Заходят и в палаты тех, кто готовится к выписке. В их числе — 81-летняя Екатерина Абраменко, попавшая в ковид-госпиталь. Женщина поделилась, что неожиданно для самой себя, коронавирус снова подкосил ее здоровье.

Сходила на ярмарку без маски, пришла домой. Я в субботу ходила на ярмарку, а в воскресенье вечером я заболела, у меня температура 38. У меня сил нет никаких, ноги подкашиваются, собралась, приехала скорая помощь, быстро приехала. И меня привезли сюда, в Зубово, сразу стали лечить. Екатерина Абраменко, пациентка ковид-госпиталя Республиканской клинической инфекционной больницы

Сейчас уфимка чувствует себя хорошо и перенесла заболевание без осложнений. По сравнению с четырьмя годами ранее — тогда даже встать с кровати было испытанием. Врачи отмечают, что ковид протекает легче, но стал заразнее. Появились новые штаммы — FLiRT, потомок «Омикрона», поражает и переболевших, и привитых.

Пик роста заболеваемости пришелся на конец августа — это где-то 33% за неделю был рост заболеваемости, и на начало сентября уже рост 20%, в том числе уже тяжелые формы тоже есть, появились те, кто нуждается в стационарном лечении. Это где-то в 1,5 раза увеличились тяжелые случаи заболевания ковидом. Азат Мухаметзянов, главный врач Республиканской инфекционной больницы

Увеличение роста заболеваемости связывают с периодом массового возвращения людей с отпусков в закрытые помещения, в том числе на работу, в детсады и школы. В первую очередь, осложнения могут коснуться людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом и проблемами иммунной системы.

Статистика по ковиду ежедневно меняется, если в начале сентября количество по республике не доходило до 60, сейчас, на 16 число, уже подходит к 150 случаев в сутки выявления. Главное, заболеваемость растет всегда, мы уже замечаем третий год, именно вот под осень, сентябрь. Резкий идет подъем, определенное время держится на высоком пике, потом такой же резкий идет спад. Флорид Хисамиев, заведующий отделением №3 ковид-госпиталя Республиканской клинической инфекционной больницы

В отделении, где находятся пациенты с коронавирусной инфекцией, 80 коек. Палаты переполнены, поэтому прибывающих больных уже третью неделю размещают в коридорах. Исключение — дети, они с матерями лежат в палатах.

К слову, ковид протекает у малышей как ОРВИ — гораздо легче и почти без осложнений. В госпитале пока не планируют разворачивать остальные отделения под «красную зону», а медработники не бьют тревогу. Соотношение выздоровевших с заболевшими примерно одинаковое.

В коридоре на данный момент находится восемь пациентов, вот, то есть, как только мы освобождаем место в палате, после, естественно, обработки, пациент переводится в палату. Чаще всего это в течение двух дней происходит. В начале сентября здесь, в коридорах, пациентов даже и не было. Сейчас, на утро, 61 подтвержденный случай коронавирусной инфекции находится в отделении. Поэтому и пациенты поступают. Флорид Хисамиев, заведующий отделением №3 ковид-госпиталя Республиканской клинической инфекционной больницы