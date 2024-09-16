В Башкирии за сутки выявили более 140 случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в республике выявили 143 случая заражения коронавирусом. Подъем заболеваемости длился весь август и пока не планирует останавливаться — специалисты связывают такую динамику с сезонностью — возвращением людей в коллективы из отпусков.
Как и в любой больнице, врачи по графику обходят пациентов. Заходят и в палаты тех, кто готовится к выписке. В их числе — 81-летняя Екатерина Абраменко, попавшая в ковид-госпиталь. Женщина поделилась, что неожиданно для самой себя, коронавирус снова подкосил ее здоровье.
Сейчас уфимка чувствует себя хорошо и перенесла заболевание без осложнений. По сравнению с четырьмя годами ранее — тогда даже встать с кровати было испытанием. Врачи отмечают, что ковид протекает легче, но стал заразнее. Появились новые штаммы — FLiRT, потомок «Омикрона», поражает и переболевших, и привитых.
Увеличение роста заболеваемости связывают с периодом массового возвращения людей с отпусков в закрытые помещения, в том числе на работу, в детсады и школы. В первую очередь, осложнения могут коснуться людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом и проблемами иммунной системы.
В отделении, где находятся пациенты с коронавирусной инфекцией, 80 коек. Палаты переполнены, поэтому прибывающих больных уже третью неделю размещают в коридорах. Исключение — дети, они с матерями лежат в палатах.
К слову, ковид протекает у малышей как ОРВИ — гораздо легче и почти без осложнений. В госпитале пока не планируют разворачивать остальные отделения под «красную зону», а медработники не бьют тревогу. Соотношение выздоровевших с заболевшими примерно одинаковое.
Основными методами защиты и профилактики коронавируса все так же остаются ношение масок, обработка антисептиком, также следует стараться избегать массового скопления людей, и, главное, заболев, лучше оставаться дома.