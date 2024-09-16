В Уфе продолжается обновление сквера 112-й Башкавдивизии

В уфимской Деме продолжается обновление сквера 112-й Башкирской кавалерийской дивизии. Общественное пространство открыли в 1972 году, и с того времени здесь не проводили капремонт. Власти намерены обновить стелу, памятник Герою Советского Союза Ивану Рыбалко, а также установить новую стелу в память об участниках локальных войн. Кроме того, планируются новые дорожки, малые архитектурные формы, освещение и озеленение.

Ремонт здесь не проводился более 50 лет. Реконструкция сквера 112-й Башкирской кавалерийской дивизии идёт полным ходом. Уже провели вывоз грунта и приступили к демонтажу дорожного покрытия.

На этой территории предстоит отремонтировать памятник герою Советского Союза Ивану Рыбалко. Бюст необходимо перенести и заменить гранитную облицовку. Обновление получит и стела. На неё заново нанесут фамилии и имена бойцов кавалерийской дивизии. Появится здесь и новый мемориал — памяти воинов-интернационалистов и участников локальных войн.

Установят скамейки, на тротуарах продумают съезды, появятся газон и кустарники. Кроме них, посадят и деревья: ель и клен. Обновлению сквера рады не только взрослые, реконструкция волнует и подрастающее поколение.