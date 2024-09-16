В Уфе прошел спортивный фестиваль Urambairam

Мероприятие включало в себя игры по баскетболу 3х3, турниры по брейк-дансингу, фиджитал-баскетболу и не только. Помимо этого, провели большое количество показательных выступлений. В рамках фестиваля были представлены баскетбольные команды: «Динамо», «Уфимец» и «Динамо-юниор». На мероприятии побывала наша съемочная группа.
Праздник осени — так по-другому называют фестиваль Urambairam. На протяжении всего дня на площадках царила по-настоящему праздничная атмосфера. На мероприятие приехали 139 команд из Башкортостана, а также гости Уфы.
Urambairam — площадка, которая объединила всех любителей спорта. Участие в фестивале приняли и новички, и профессиональные баскетболисты. Также были представлены разные направления, в которых спортсмены могли попробовать себя. Это скейтбординг, битбокс и даже фиджитал-баскетбол.
И погода сегодня точно не подвела. В этот солнечный день «Арт-квадрат» заполнен зрителями, участниками фестиваля и просто любителями спорта. Urambairam — мероприятие, которое стало уже традицией.
Фестиваль проходит третий год подряд. С каждым разом желающих стать частью большого спортивного праздника становится больше. В этом году нововведением стало захватывающее выступление «летающих» баскетболистов.
Ещё одним зрелищным событием стали выступления по брейк-дансингу. Под хип-хоп музыку спортсмены демонстрировали эффектные движения. Уличные динамичные танцы собрали десятки зрителей и около 200 участников разных уровней, стилей и возрастов.
Главным моментом фестиваля стало представление башкирских баскетбольных команд: «Динамо-Юниор», «Уфимец» и, прежде всего, «Динамо». Эта команда в этом сезоне впервые примет участие в чемпионате страны среди команд высшей лиги. Третий фестиваль Urambairam оставил яркие впечатления у участников. Столь же насыщенным обещает быть предстоящий баскетбольный сезон.