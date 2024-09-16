В Уфе прошел спортивный фестиваль Urambairam

Мероприятие включало в себя игры по баскетболу 3х3, турниры по брейк-дансингу, фиджитал-баскетболу и не только. Помимо этого, провели большое количество показательных выступлений. В рамках фестиваля были представлены баскетбольные команды: «Динамо», «Уфимец» и «Динамо-юниор». На мероприятии побывала наша съемочная группа.

Праздник осени — так по-другому называют фестиваль Urambairam. На протяжении всего дня на площадках царила по-настоящему праздничная атмосфера. На мероприятие приехали 139 команд из Башкортостана, а также гости Уфы.

Увидел то, что будет проводиться Urambairam, предложил своим ребятам с команды, они ни разу здесь не были. Они сказали: «Круто, давай поедем, все равно смена обстановки, посмотрим, как здесь проводиться». Всё нравится, уровень крутой, всем понравилось. Пока играем, все хорошо, пока побеждаем. Юрий Юсупов, участник соревнований в рамках фестиваля Urambairam по баскетболу 3х3

Urambairam — площадка, которая объединила всех любителей спорта. Участие в фестивале приняли и новички, и профессиональные баскетболисты. Также были представлены разные направления, в которых спортсмены могли попробовать себя. Это скейтбординг, битбокс и даже фиджитал-баскетбол.

И погода сегодня точно не подвела. В этот солнечный день «Арт-квадрат» заполнен зрителями, участниками фестиваля и просто любителями спорта. Urambairam — мероприятие, которое стало уже традицией.

Фестиваль проходит третий год подряд. С каждым разом желающих стать частью большого спортивного праздника становится больше. В этом году нововведением стало захватывающее выступление «летающих» баскетболистов.

Ещё одним зрелищным событием стали выступления по брейк-дансингу. Под хип-хоп музыку спортсмены демонстрировали эффектные движения. Уличные динамичные танцы собрали десятки зрителей и около 200 участников разных уровней, стилей и возрастов.

По каким критериям — это знание стиля, база, музыкальность, ну и креативность. Во-первых, это хорошая возможность проявить себя, заявить о себе, практика хорошая. Азалия Бакирова, участница соревнований в рамках фестиваля Urambairam по брейк-дансингу