В Башкирии открылась девятая полилингвальная школа

Девятую полилингвальную школу в республике открыли в Баймакском районе. О запуске профильного образовательного учреждения сообщил в своих социальных сетях Глава Башкортостана.
Напомним, что полилингвальные учебные заведения также успешно работают в Уфе, Стерлитамаке, Нефтекамске, Сибае, Учалах, Мишкинском и Хайбуллинском районах. Такую же школу, совмещенную с детским садом, строят в селе Аскарово Абзелиловского района.
В планах также возведение образовательных учреждений в селах Бижбуляк и Новые Татышлы. Сейчас там открыты полилингвальные классы. Программа развития полилингвального образования в Башкортостане рассчитана до 2030 года.