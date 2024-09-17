В Башкирии с начала года вывезли почти 730 тысяч тонн отходов

Цифры были озвучены на совещании в правительстве республики с участием глав муниципалитетов. Тема – реализация реформы обращения с твердыми коммунальными отходами в Башкортостане. Обсудили развитие инструментария оплаты.
Один из вопросов – накопление отходов в садах. С теми СНТ, где не заключены договоры на вывоз отходов, профильным ведомствам, регоператорам и муниципалитетам было поручено активизировать эту работу, а также довести до конца вопрос обустройства площадок для накопления.
Также участники совещания обсудили организацию и качество питания в школах. Мониторинг по-прежнему находится на особом контроле, несмотря на то, что количество обращений снижается. Кроме того, в школах 16 районов сейчас реализуется вариативное меню блюд. В последующем после согласования с родителями количество школ, где будет реализован проект, увеличится.