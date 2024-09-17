В Башкирии с начала года вывезли почти 730 тысяч тонн отходов

Цифры были озвучены на совещании в правительстве республики с участием глав муниципалитетов. Тема – реализация реформы обращения с твердыми коммунальными отходами в Башкортостане. Обсудили развитие инструментария оплаты.

Один из вопросов – накопление отходов в садах. С теми СНТ, где не заключены договоры на вывоз отходов, профильным ведомствам, регоператорам и муниципалитетам было поручено активизировать эту работу, а также довести до конца вопрос обустройства площадок для накопления.