В Уфе запущен ещё один научно-популярный туристический маршрут

Евразийский научно-образовательный центр запустил новый научно-популярный туристический маршрут. Он стал четвертым по счету из запланированных девяти и носит название «Шень Ко: мир научно-технических разработок».

Маршрут проходит через несколько вузов. Точками стали лаборатории Межвузовского кампуса и три университета – Нефтяной, Аграрный и Уфимский университет науки и технологий. За 3,5 часа школьники и студенты колледжей со всей республики смогут ознакомиться с последними достижениями башкирских ученых.

Первые туристы нового маршрута узнали мир современных материалов для авиации и энергетики, как создаются суперпрочные сплавы, посетили конструкторское бюро «Формула Студент» и Музей авиадвигателей, где собрана уникальная коллекция экспонатов, начиная с 40-х годов прошлого века. Также они стали участниками мастер-классов и викторин, по итогам которых самые активные получили призы. Главное в таком путешествии то, что школьники могут пообщаться с ведущими учеными республики.