В Башкирии самый юный и самый возрастной пациенты «Поезда здоровья» получили подарки

В республике вручили подарки самому юному и самому возрастному пациентам «Поезда здоровья». По дуванскому маршруту в составе автоколонны курсировал детский медицинский центр. На прием к врачам пришел 5-летний Миша Рязанов из села Рухтино с мамой. На днях в гости к ним пришли медработники и не с пустыми руками. Для семьи это стало неожиданным и приятным сюрпризом.

А вот самой возрастной стала жительница поселка Энергетик в Нефтекамске Фархана Исмагилова. В возрасте 101 года она сама пришла на прием, так как всегда внимательно относится к своему самочувствию.