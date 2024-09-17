В Иглинском районе Башкирии прошел первый фестиваль хлеба

Местом проведения стало село Кальтовка. Символично, что именно здесь в годы Великой Отечественной войны начали выпекать хлеб, который стал в последующем брендом села. К слову, основанная 80 лет назад пекарня работает и поныне.

На площади села проходили различные мастер-классы по выпечке хлебобулочных изделий. Гости могли сами приготовить пряники, пожарить на сковородке кастыбый, блины, баурсак. А из запеченного зерна пшеницы готовили кашу «Толкан».

Кроме того, работники культуры изготовили ростовых кукол, наряды с использованием природных материалов. Вместо тканей – сено, колоски пшеницы и разнообразные цветы. Главным состязанием фестиваля был «Конкурс хлеба». По итогу самый лучший каравай испекла команда белорусской диаспоры из села Балтика. Свое творение они назвали «Белорусская сдоба».

Раньше, когда наши предки готовили каравай, обязательно должны были быть в доме шум, веселье, они всегда пели песни. Если это был свадебный каравай, то это чтобы счастливая жизнь была у молодоженов. Мой каравай весь съедобный. Я сделала рушник, он тоже съедобный. Узор на сахарной бумаге.

Людмила Пластеева, жительница с. Балтика
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