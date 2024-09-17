В Иглинском районе Башкирии прошел первый фестиваль хлеба

Раньше, когда наши предки готовили каравай, обязательно должны были быть в доме шум, веселье, они всегда пели песни. Если это был свадебный каравай, то это чтобы счастливая жизнь была у молодоженов. Мой каравай весь съедобный. Я сделала рушник, он тоже съедобный. Узор на сахарной бумаге.

Людмила Пластеева, жительница с. Балтика