В Иглинском районе Башкирии прошел первый фестиваль хлеба

Местом проведения стало село Кальтовка. Символично, что именно здесь в годы Великой Отечественной войны начали выпекать хлеб, который стал в последующем брендом села. К слову, основанная 80 лет назад пекарня работает и поныне.
На площади села проходили различные мастер-классы по выпечке хлебобулочных изделий. Гости могли сами приготовить пряники, пожарить на сковородке кастыбый, блины, баурсак. А из запеченного зерна пшеницы готовили кашу «Толкан».
Кроме того, работники культуры изготовили ростовых кукол, наряды с использованием природных материалов. Вместо тканей – сено, колоски пшеницы и разнообразные цветы. Главным состязанием фестиваля был «Конкурс хлеба». По итогу самый лучший каравай испекла команда белорусской диаспоры из села Балтика. Свое творение они назвали «Белорусская сдоба».