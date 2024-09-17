Жительницы Башкирии шьют вещи и готовят угощения для бойцов СВО

Каши, вареная сгущенка и баурсак. Жительницы Ишимбайского района активно помогают нашим воинам и отправляют им продукты питания. Кроме того, женщины деревни Уразбаево сами шьют вещи, подушки, противодронные шторы для бойцов.

С теплотой и заботой Гульназ Гафарова замешивает тесто, чтобы затем из него приготовить баурсак. Жительница деревни Иткулово в свободное от работы время приезжает в Уразбаево, чтобы применить свои кулинарные навыки. Национальное блюдо предназначено для бойцов из зоны СВО.

На данный момент там мои племянники служат. И со стороны мужа, и свои. Потихоньку начали, потом всё чаще и чаще, потому что надо помочь, вместе мы сила. Гульназ Гафарова, жительница д. Иткулово

Вместе с Гульназ Гафаровой волонтерской деятельностью активно занимаются более 15 жительниц деревни Уразбаево. С начала спецоперации они готовят каши, банки с вареной сгущенкой, тушёнку, рыбные консервы.

Мы начали с плетения сеток, начали собирать перчатки, носки, шерстяные носки вязать начали. У нас возвращаются односельчане. С нашего района бойцы приезжают, и через них мы отправляем помощь. Фаврия Тимергалина, организатор сбора гуманитарной помощи

Постоянной базы у волонтеров нет. Время от времени они собираются в доме у Сарии Валиевой.

Мне кажется, ни один человек не равнодушен в это самое время. Потому что мы в мирное время живем. В деревне, детей воспитываем, скотину держим, хозяйство держим, а ведь наши ребята в каких только условиях не бывают. Сария Валиева, жительница д. Уразбаево

Помимо продуктов питания, женщины активно шьют теплые вещи, варежки, носки, подушки-косточки и не только. Также жительницы деревни Уразбаево собственноручно плетут и такие противодронные шторы. Бойцы укрывают ими свои позиции. При налете беспилотников его винты застревают в этих веревках, из-за чего снижается возможность нанести удар.