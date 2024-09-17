Жительницы Башкирии шьют вещи и готовят угощения для бойцов СВО

Каши, вареная сгущенка и баурсак. Жительницы Ишимбайского района активно помогают нашим воинам и отправляют им продукты питания. Кроме того, женщины деревни Уразбаево сами шьют вещи, подушки, противодронные шторы для бойцов.
С теплотой и заботой Гульназ Гафарова замешивает тесто, чтобы затем из него приготовить баурсак. Жительница деревни Иткулово в свободное от работы время приезжает в Уразбаево, чтобы применить свои кулинарные навыки. Национальное блюдо предназначено для бойцов из зоны СВО.
Вместе с Гульназ Гафаровой волонтерской деятельностью активно занимаются более 15 жительниц деревни Уразбаево. С начала спецоперации они готовят каши, банки с вареной сгущенкой, тушёнку, рыбные консервы.
Постоянной базы у волонтеров нет. Время от времени они собираются в доме у Сарии Валиевой.
Помимо продуктов питания, женщины активно шьют теплые вещи, варежки, носки, подушки-косточки и не только. Также жительницы деревни Уразбаево собственноручно плетут и такие противодронные шторы. Бойцы укрывают ими свои позиции. При налете беспилотников его винты застревают в этих веревках, из-за чего снижается возможность нанести удар.
Волонтеры не намерены останавливать производство. Напротив, они планируют начать шить штаны для солдат из Башкортостана. С заботой о каждом воине, защищающем нашу страну.