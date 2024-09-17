Уфа принимает Форум творческой и научной интеллигенции

В Уфе открылся Форум творческой и научной интеллигенции государств-участников СНГ. Это главное гуманитарное событие года. В нем участвуют около 200 представителей стран Содружества. Форум проводится с 2006 года в председательствующих странах СНГ. В России проводится уже в четвертый раз. Башкортостан выбран не случайно в качестве площадки для значимого события — в регионе активно развивается наука, культура и образование. Кроме того, в республике межнациональному согласию и дружбе народов уделяется большое внимание.

Фойе Конгресс-холла «Торатау» как большой культурный калейдоскоп. На каждом его участке можно встретить национальную одежду, украшения, предметы интерьера разных народов. Гости из Баку, к примеру, привезли с собой шерстяные ковры ручной работы, вазы, украшенные символом Азербайджана — гранатом. Многие делегаты в Башкортостане впервые.

Столица республики объединила гостей из регионов России, Белоруссии, Азербайджана, Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана и Туркменистана. Радий Хабиров, выступая со сцены, поблагодарил за выбор Башкортостана местом проведения представительного события. Руководитель региона отметил, что всех участников форума объединяет общая культура и история.

Куда бы мы с вами ни посмотрели, у нас везде есть огромное единое культурное пространство, по которому скучают жители наших стран. Но ведь скука – это удел слабых. А дело сильных – не скучать, а созидать. И этот форум как раз направлен на то, чтобы обогащать, развивать, дополнять и делать доступнее культуру, науку, спорт в наших государствах. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Форум традиционно проводится в стране, председательствующей в СНГ. В этом году это Россия, в Москве мероприятие проводилось трижды. Уфа выбрана не случайно площадкой проведения такого значимого форума. Руководство фонда гуманитарного сотрудничества государств СНГ назвали Уфу культурным городом со славной историей.

Форум организован очень тщательно, с истинным башкирским гостеприимством, при этом соблюдены все меры форума для свободного обмена мыслями. Сейчас общаться стало сложнее — ценность таких мероприятий высока. Полад Бюльбюль оглы, председатель правления Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств — участников СНГ

Башкортостан — пример региона, где есть добрососедство, дружба народов и межнациональное согласие. Здесь живут более 160 этносов, и для каждого из них созданы условия сохранения и развития самобытности.

В Башкортостане толерантная обстановка. Вместе тысячелетиями жили народы разных этносов. В этом смысле Башкортостан уникален. Михаил Швыдкой, сопредседатель правления Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств — участников СНГ

Для Башкортостана многие страны СНГ уже проверенные партнеры. Взаимодействие развивается в разных отраслях: экономике, промышленности, культуре и образовании. И в нынешних условиях на внешнеполитической арене такие форумы еще больше укрепляют дружбу.

Фактически с каждым государством, с которым мы сотрудничали, у нас есть дорожные карты, связанные с экономикой, промышленностью, сельским хозяйством и культурно-гуманитарным научным сообществом. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Для представителей творческой интеллигенции это не только возможность пообщаться. На форуме будут работать дискуссионные площадки. Обсудят новые форматы сотрудничества в образовании, волонтерстве, туризме, спорте. Круглые столы проведут кинематографисты, руководители творческих вузов, специалисты по организации инклюзивных проектов.