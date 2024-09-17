Уфа принимает Форум творческой и научной интеллигенции

В Уфе открылся Форум творческой и научной интеллигенции государств-участников СНГ. Это главное гуманитарное событие года. В нем участвуют около 200 представителей стран Содружества. Форум проводится с 2006 года в председательствующих странах СНГ. В России проводится уже в четвертый раз. Башкортостан выбран не случайно в качестве площадки для значимого события — в регионе активно развивается наука, культура и образование. Кроме того, в республике межнациональному согласию и дружбе народов уделяется большое внимание.
Фойе Конгресс-холла «Торатау» как большой культурный калейдоскоп. На каждом его участке можно встретить национальную одежду, украшения, предметы интерьера разных народов. Гости из Баку, к примеру, привезли с собой шерстяные ковры ручной работы, вазы, украшенные символом Азербайджана — гранатом. Многие делегаты в Башкортостане впервые.
Столица республики объединила гостей из регионов России, Белоруссии, Азербайджана, Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана и Туркменистана. Радий Хабиров, выступая со сцены, поблагодарил за выбор Башкортостана местом проведения представительного события. Руководитель региона отметил, что всех участников форума объединяет общая культура и история.
Форум традиционно проводится в стране, председательствующей в СНГ. В этом году это Россия, в Москве мероприятие проводилось трижды. Уфа выбрана не случайно площадкой проведения такого значимого форума. Руководство фонда гуманитарного сотрудничества государств СНГ назвали Уфу культурным городом со славной историей.
Башкортостан — пример региона, где есть добрососедство, дружба народов и межнациональное согласие. Здесь живут более 160 этносов, и для каждого из них созданы условия сохранения и развития самобытности.
Для Башкортостана многие страны СНГ уже проверенные партнеры. Взаимодействие развивается в разных отраслях: экономике, промышленности, культуре и образовании. И в нынешних условиях на внешнеполитической арене такие форумы еще больше укрепляют дружбу.
Для представителей творческой интеллигенции это не только возможность пообщаться. На форуме будут работать дискуссионные площадки. Обсудят новые форматы сотрудничества в образовании, волонтерстве, туризме, спорте. Круглые столы проведут кинематографисты, руководители творческих вузов, специалисты по организации инклюзивных проектов.
Отдельная встреча будет посвящена подготовке к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Всем бывшим союзным государствам тема близка не понаслышке. Десятилетия назад предки ковали общую для всех победу. В каждой из стран есть памятник, посвященный героям. Форум продлится до 19 сентября, эти дни участники посвятят межкультурному взаимодействию и поставят новые задачи уже на ближайшую перспективу.