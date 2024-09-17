В Уфе сотрудникам ГИБДД вручили 60 новых автомобилей

Сегодня в Уфе министр внутренних дел по Республике Башкортостан Александр Прядко вручил ключи от новых патрульных машин сотрудникам региональной Госавтоинспекции. 60 автомобилей поступили по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». На машинах нанесена цветографическая окраска, установлены видеорегистраторы, громкоговорящие устройства и рации.

Автомобили рассчитаны на работу в разных дорожных условиях. Их распределили в Управление Госавтоинспекции, Отдельный спецбатальон ДПС и Уфимский полк ДПС. Также часть машин отправили в несколько городов и районов республики. К слову, на заднем стекле наклеен QR-код. Через него можно позвонить на «телефон доверия» МВД или написать в чат-бот Госавтоинспекции в мессенджере «Телеграм» и рассказать о нарушениях ПДД.

Машина, на мой взгляд, близка к идеальной для дорожной патрульной службы. Это кроссовер с мощным двигателем, с полным приводом, с высокой проходимостью. Это всё позволит нам реактивно реагировать на изменения обстановки в республике в плане безопасности дорожного движения.

Александр Прядко, министр внутренних дел по Республике Башкортостан, генерал-майор полиции
Подписка Google News Google News
Получайте уведомления на
главные новости Башкирии
в смартфон
Уфимская волна
Пенальти