«Салават Юлаев» одержал победу над омским «Авангардом»

Счёт в этой встрече открыл Ильдан Газимов, забросив первую шайбу в КХЛ. Вскоре Артём Пименов удвоил счёт. Перед перерывом «юлаевцы» пропустили в меньшинстве — у «Авангарда» отличился Семён Чистяков. Во втором периоде преимущество «Салавата» вновь увеличил Алексей Василевский.

Через несколько минут серьезное повреждение получил Глеб Кузьмин и был увезён с арены в карете скорой помощи. Точку в матче поставил Александр Шаров — 4:2. «Салават» одержал четвертую победу и поднялся на второе место на Востоке. Следующий матч «юлаевцы» проведут на выезде против «Локомотива» 21 сентября.