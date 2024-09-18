Жители Башкирии собирают гуманитарный груз для отправки в Курскую область

За время работы нашего штаба мы уже отправили в Курскую область более 51 тонны гуманитарного груза. Но потребность в товарах на сегодня остается, поэтому мы продолжаем нашу работу и для удобства подготовили онлайн-форму, где можно отследить актуальную потребность.

Вито Сабиров, руководитель Госкомитета РБ по молодежной политике