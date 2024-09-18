Жители Башкирии собирают гуманитарный груз для отправки в Курскую область

Жители Уфы и республики продолжают формировать гуманитарный груз для жителей Курской области.

Фото №1 - Жители Башкирии собирают гуманитарный груз для отправки в Курскую область

За время работы нашего штаба мы уже отправили в Курскую область более 51 тонны гуманитарного груза. Но потребность в товарах на сегодня остается, поэтому мы продолжаем нашу работу и для удобства подготовили онлайн-форму, где можно отследить актуальную потребность.

Вито Сабиров, руководитель Госкомитета РБ по молодежной политике

Перечень необходимых вещей поделен на три основных категории: обувь, одежда, нижнее белье и так далее. С ним можно ознакомиться здесь. Он ежедневно актуализируется.

Штаб по сбору гуманитарной помощи работает на площадке Республиканского волонтерского центра, который расположен по адресу: г. Уфа, ул. Пушкина, 86 (остановка «Дом актёра им. Юсуповой, молодёжное пространство «Йәшлек House» — гаражное помещение заднего двора, ворота слева от главного входа).   

Всю необходимую информацию можно уточнить по телефону: +7 (927) 311 23 55.

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