Жители Башкирии собирают гуманитарный груз для отправки в Курскую область

Жители Уфы и республики продолжают формировать гуманитарный груз для жителей Курской области.
Перечень необходимых вещей поделен на три основных категории: обувь, одежда, нижнее белье и так далее. С ним можно ознакомиться здесь. Он ежедневно актуализируется.
Штаб по сбору гуманитарной помощи работает на площадке Республиканского волонтерского центра, который расположен по адресу: г. Уфа, ул. Пушкина, 86 (остановка «Дом актёра им. Юсуповой, молодёжное пространство «Йәшлек House» — гаражное помещение заднего двора, ворота слева от главного входа).
Всю необходимую информацию можно уточнить по телефону: +7 (927) 311 23 55.