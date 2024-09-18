Жительница Уфы обнаружила в квартире летучую мышь

К спасателям Уфы обратилась местная жительница. В своей квартире в доме №15 по улице Коммунистической женщина обнаружила летучую мышь.
Гостья влетела в окно на 4 этаже и обосновалась на шторах. Сама хозяйка квартиры говорит, что не знает, сколько мышка прожила с ней под одной крышей, ведь заметила гостью, только когда сняла занавески, чтобы постирать.
Самостоятельно избавиться от мыши женщина побоялась и обратилась к спасателям. Специалисты благополучно сняли хищницу со штор и отпустили на волю.
Фото: УГЗ г. Уфы.