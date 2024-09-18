В Уфу прибыла делегация из Восточно-китайского университета Цзяотун

В Уфимский университет науки и технологий впервые прибыла делегация преподавателей и волонтёров из Восточно-китайского университета Цзяотун. Визит проходит в рамках проведения недели китайского языка и культуры в уфимском вузе. Гости из Поднебесной покажут студентам мастер-классы по единоборству ушу, по гриму и расскажут об особенностях китайской культуры. Эти уроки проводятся для обучающихся всех специальностей.
Китайским гостям также проведут экскурсии по башкирской столице. В частности, преподаватели и волонтеры посетят Музей полярников имени Валериана Альбанова. Планируется и поездка за пределы Уфы с посещением Нуримановского района, села Красный Ключ. Стоит отметить, что сотрудничество между вузами Уфы и Китая длится уже больше двадцати лет.