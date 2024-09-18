В Уфу прибыла делегация из Восточно-китайского университета Цзяотун

В Уфимский университет науки и технологий впервые прибыла делегация преподавателей и волонтёров из Восточно-китайского университета Цзяотун. Визит проходит в рамках проведения недели китайского языка и культуры в уфимском вузе. Гости из Поднебесной покажут студентам мастер-классы по единоборству ушу, по гриму и расскажут об особенностях китайской культуры. Эти уроки проводятся для обучающихся всех специальностей.

Мы планируем передать знания, полученные в Китае, студентам, которые учатся в Уфимском университете науки и технологий, а также с учениками вместе провести время. В Уфе очень хорошо, и к тому же в вашем городе очень много студентов, которых я учила сама.

Сюй Цзыюнь, преподаватель китайского языка и литературы в Восточно-китайском университете Цзяотун

Благодаря нашему университету я в том году поехала по обмену на один год, была я на юге Китая, училась, за это время я улучшила свой китайский язык. Хотелось бы в будущем работать переводчиком технических специальностей.

Альфина Кильдиярова, студентка Уфимского университета науки и технологий

Китайским гостям также проведут экскурсии по башкирской столице. В частности, преподаватели и волонтеры посетят Музей полярников имени Валериана Альбанова. Планируется и поездка за пределы Уфы с посещением Нуримановского района, села Красный Ключ. Стоит отметить, что сотрудничество между вузами Уфы и Китая длится уже больше двадцати лет.

У нас порядка 15 соглашений о сотрудничестве с организациями из Китая. И в частности на сегодняшний день около 100 студентов уфимского университета участвуют в обменных программах и выехали уже в Китай. И также мы вчера встретили 20 студентов из Китая, которые приехали по обмену в наш университет.

Рита Филипова, и.о. проректора по международной деятельности Уфимского университета науки и технологий
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