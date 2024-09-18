В Уфу прибыла делегация из Восточно-китайского университета Цзяотун

Мы планируем передать знания, полученные в Китае, студентам, которые учатся в Уфимском университете науки и технологий, а также с учениками вместе провести время. В Уфе очень хорошо, и к тому же в вашем городе очень много студентов, которых я учила сама.

Сюй Цзыюнь, преподаватель китайского языка и литературы в Восточно-китайском университете Цзяотун