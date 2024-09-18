С площади «Уфа-Арены» проводили бойцов СВО после отпуска

Проводили военнослужащих в зону выполнения боевых задач. Сегодня на площади перед «Уфа-Ареной» состоялась отправка башкирских бойцов к месту несения службы в зоне специальной военной операции. Мобилизованным и контрактникам после краткосрочного отпуска предстоит вернуться на передовую и продолжать выполнять боевые задачи, защищая рубежи нашей Родины. Бойцы поделились, как провели досуг в кругу родных и близких.
Напомним, подписать контракт на прохождение военной службы с Минобороны страны имеют право граждане от 18 до 65 лет. Все интересующие вопросы можно задать по номеру 122 ситуационного центра, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Военнослужащие могут получить почти от 3 миллионов 725 тысяч в год.