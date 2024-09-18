В Уфе выступил Молодежный симфонический оркестр СНГ

В концертном зале «Башкортостан» выступил Молодежный симфонический оркестр СНГ вместе с Государственным академическим симфоническим оркестром Башкортостана. В состав музыкального коллектива стран содружества традиционно входят молодые музыканты-победители престижных конкурсов.

Руководили выступлением пятеро дирижеров: Дмитрий Крюков, Сергей Скрипка, Муртуза Бюль-Бюль, Расул Клычев и Константин Науменко. Для зрителей было исполнено более 10 произведений знаменитых российских и зарубежных композиторов.